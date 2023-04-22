Liderlerden tebrik mesajları

İslam dünyasında kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk günü sebebiyle dün birçok dünya lideri tebrik mesajı yayınladı. ABD Başkanı Joe Biden, bayram mesajında, “Eşim Jill ve ben, sizler mübarek ramazan ayını bitirip Ramazan Bayramı’nı kutlarken, ülkedeki ve dünyadaki tüm Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanca, Arapça ve Türkçe paylaştığı bayram mesajında “Bugün Ramazan ayı üç günlük Şeker Bayramı ile sona eriyor. Tüm Müslümanlara mutlu ve hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmelerini dilerim” dedi. İngiltere Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ayrı ayrı bayram mesajı yayınlarken muhalefette bulunan İşçi Partisi “İşçi Partisi, İngiltere'de ve dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanlara mutlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diler. İşçi Partisi’ndeki herkesten bayramınız mübarek olsun” mesajını paylaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kutlama mesajında “Yeni hilalin ilk görüldüğü gün, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, kutsal Ramazan ayının bitişi münasebetiyle Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar” ifadelerini kullanarak Kanada’daki Müslümanların ülkeye kattığı değerleri takdir etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dünyadaki her Müslüman için önemli olan, mübarek Ramazan ayının bitişini işaret eden bu bayram, engin bir manevi anlamı vardır ve insanların ahlaki kişisel gelişimini, merhamet ve şefkat taahhüdünü sembolize eder. Ülkemizdeki İslam müminlerinin, ülkenin asırlık tarihi, dini ve kültürel geleneklerine derin bir saygı duyması ve bu geleneklere uygun genç nesiller yetiştirmesi son derece sevindiricidir. Müslüman ümmetin hayatı, hayır ve çalışmalarla doludur. Hükümet ve kamu kuruluşlarıyla aktif olarak bağlar geliştirmekte ve eğitim, aydınlanma ve yardım girişimlerine sürekli ilgi göstermektedirler.” Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise “İslam, imanı, barışı ve iyiliği yücelten asil bir dindir. Bu güzel değerler, memleketinin esenliğini ve refahını isteyen milletimizin gelenekleri ile iç içe geçmiştir” ifadelerini kullandı.