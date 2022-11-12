Dünya Liderlerin eşlerinden sıfır atık sözü
ASYA

Liderlerin eşlerinden sıfır atık sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat ve kızı Saida Mirziyoyeva’nın ev sahipliğindeki programa katılan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai, Emine Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na destek verdiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liderlerin eşlerinden sıfır atık sözü
Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat ve kızı Saida Mirziyoyeva’nın ev sahipliğindeki programa katılan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri ile bir araya geldi. Özbekistan tarihinin sergilendiği “Ebedi Şehir”de Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat ve kızı Saida Mirziyoyeva’nın ev sahipliğindeki programa katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbek halk dansları ve müzikleri eşliğindeki öğle yemeğine iştirak etti.

ÜLKELERİNDE YAYGINLAŞTIRACAKLAR

Bir araya geldiği lider eşleri, Emine Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na destek verdi. Erdoğan, İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak Sıfır Atık Projesi’nin ülkelerinde de yaygınlaştırılması için destek sözü veren lider eşlerine teşekkür etti. Programa ev sahipliği yapan Ziroat Mirziyoyeva’ya atık kumaşlardan yapılmış tablosunu hediye eden Emine Erdoğan, sıcak ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. First ladyler, Ebedi Şehir ziyaretinin ardından Semerkant’ta Expo Fuar Alanı’nda düzenlenen ve Özbekistan tarihini anlatan “Sonsuz Seraplar” sergisini gezdi.

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