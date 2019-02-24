Dünya Lidersiz AB-Arap Birliği Zirvesi başladı
ORTADOĞU

'Lidersiz' AB-Arap Birliği Zirvesi başladı

Arap ülkelerinin liderlerinin yarısının katılmadığı, ikisinin de dışişleri bakanı seviyesinin bile altında temsil edildiği AB-Arap Birliği Zirvesi Mısır'ın Şarm eş-Şeyh beldesinde başladı.

Haber Merkezi AA
Zirve, Mısır’ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh’te başladı.
Zirve, Mısır’ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh’te başladı.

Mısır’ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh’te “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi başladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh’e geldi.

İki gün sürecek zirvede güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik konularda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra yatırım ve ekonomik kalkınmanın ele alınması hedefleniyor. Zirvede ayrıca Filistin sorunu, Libya’daki gelişmeler ve Suriye ile Yemen'deki savaşların masaya yatırılması bekleniyor.

Merkel, Şarm el-Şeyh'e gelmedi

28 AB ülkesinin temsilcisinin katılacağının duyurulduğu zirveye, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılacağı açıklanmıştı ancak Merkel henüz Mısır’a gelmedi.

Merkel'in zirvenin ilk gününe neden katılmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa'dan da herhangi bir yetkili Şarm eş-Şeyh'e gelmedi.

Arap ülkelerinin yarısının katılmadığı zirve

21 aktif üyenin yer aldığı Arap Birliği ülkeleri liderlerinin yarısı zirveye katılmıyor. 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

  • Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah ve Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh katılıyor.

Zirvede Lübnan ve Fas başbakan, Cezayir meclis başkanı, Umman ise Sultan’ın yardımcısı seviyesinde temsil ediliyor. Ürdün, Komor Adaları, Moritanya ve Sudan dışişleri seviyesinde zirveye katılıyor.

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BAE’den dikkat çeken düşük temsil

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

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