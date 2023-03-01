Lirayı terk eden Lübnan'da halktan dolar tepkisi: 'Biz ABD'de değil, Lübnan'da yaşıyoruz'

Lübnan'da marketlerdeki fiyat etiketlerinin lira yerine dolar ile gösterilmesi kararı halk tarafından tepki çekiyor. (Arşiv)
Lübnanlılar, marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerinde, ülkenin yerel para birimi lira yerine dolar olarak yer almasına tepki gösteriyor.
Abbas, raflarda ithal olmayan ürünlerin de dolarla fiyatlandırılmasına anlam veremediğini kaydetti.
"Ben maaşımı dolar ile almıyorum"
İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir kadın da Selam'ın aldığı karar tepkili olan kesim arasında.
İthal olmayan ürünler dolarla satılmamalı
Muhammed Hasan ise bu karar sayesinde insanların ithal edilen ürünlerin gerçek fiyatını tespit edebileceği görüşünde.
Ülkede kimsenin dolarla ödemeye yapamayacağının aşikar olduğunu dile getiren Hasan, "Ancak diğer durumda ise bunu fırsata çevirip gerçek fiyatın çok üstünde ürünleri satan tüccarlar var. Şu an en azından insanlar ürünlerin gerçek ithal fiyatını bilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Muhammed Hasan da birçok vatandaş gibi özellikle ithal olmayan ürünlerin dolarla satılmasının doğru olmadığını ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.
Lübnan'daki ekonomik kriz
Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.
Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 89 bin lira seviyesinden işlem görüyor.
Ekonomi Bakanı Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.