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Dünya

Lirayı terk eden Lübnan'da halktan dolar tepkisi: 'Biz ABD'de değil, Lübnan'da yaşıyoruz'

Lübnan'da yerel para birimi liranın değer kaybetmesi üzerine marketlerdeki fiyat etiketlerinde dolar kullanılmaya başlandı. Marketlerdeki ödeme ise karaborsadaki dolar/Lübnan lirası kuruna göre alınıyor. Vatandaşların birçoğu duruma tepki gösterip bunu nihai veya ideal bir çözüm olarak görmüyor.

18:28 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Lübnan'da marketlerdeki fiyat etiketlerinin lira yerine dolar ile gösterilmesi kararı halk tarafından tepki çekiyor. (Arşiv)

Lübnan'da marketlerdeki fiyat etiketlerinin lira yerine dolar ile gösterilmesi kararı halk tarafından tepki çekiyor. (Arşiv)

Lübnanlılar, marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerinde, ülkenin yerel para birimi lira yerine dolar olarak yer almasına tepki gösteriyor.

AA muhabiri,
Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam
'ın açıkladığı etiket fiyatlarındaki birim değişikliğinin uygulandığı büyük alışveriş marketlerini gezip vatandaşlarla konuştu.
Başkent Beyrut'taki birçok
zincir market
in raflarındaki yerli üretim dahil neredeyse tüm ürünlerin etiketini dolara çevirdiği görüldü.
Marketlerdeki ödeme ise karaborsadaki
dolar/Lübnan lirası kuru
na göre alınıyor. Vatandaşların birçoğu duruma tepki gösteriyor veya şaşkınlığını ifade ediyor. Çoğu kişi, bunu nihai veya ideal bir çözüm olarak görmüyor.
Kasadaki ödemeden sonra şaşkın bir şekilde elinde faturaya bakan Lina Abbas, "
Evet karar alındı. Bazı ürünlerin üzerinde lira var ancak birçoğunun fiyatı dolarla. Sadece bir vatandaş olarak soruyorum neden?
" diye tepki gösterdi.
Bu kararın arkasındaki nedenlerin makul olmadığını savunan Abbas, "
Biz nerede yaşıyoruz? Lübnan'da. ABD'de değiliz.
" dedi.

Abbas, raflarda ithal olmayan ürünlerin de dolarla fiyatlandırılmasına anlam veremediğini kaydetti.

"Ben maaşımı dolar ile almıyorum"

İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir kadın da Selam'ın aldığı karar tepkili olan kesim arasında.

Ülkedeki memur maaşları ve birçok vatandaşın gelirinin dolar veya yabancı bir para birimi ile olmadığını vurgulayan Lübnanlı kadın, "
Bizim gelirimiz dolar değil ki markette dolar üzerinden ödeme yapalım.
" diye konuştu.
Dolar ile alışveriş yapmanın şaşkınlığı içerisinde olduğunu dile getiren Beyrutlu Tony Buhabib ise "
Bir yorum yapmak istemiyorum. Daha ilk gün ancak şaşırdığımı söyleyebilirim. Birkaç gün sonra kararın ne kadar doğru olduğunu daha iyi göreceğiz.
" diye konuştu.

İthal olmayan ürünler dolarla satılmamalı

Muhammed Hasan ise bu karar sayesinde insanların ithal edilen ürünlerin gerçek fiyatını tespit edebileceği görüşünde.

Ülkede kimsenin dolarla ödemeye yapamayacağının aşikar olduğunu dile getiren Hasan, "Ancak diğer durumda ise bunu fırsata çevirip gerçek fiyatın çok üstünde ürünleri satan tüccarlar var. Şu an en azından insanlar ürünlerin gerçek ithal fiyatını bilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Hasan da birçok vatandaş gibi özellikle ithal olmayan ürünlerin dolarla satılmasının doğru olmadığını ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 89 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi Bakanı Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.



#Dolar
#Lübnan
#Lübnan lirası
#zincir market
#Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam
#dolar/Lübnan lirası kuru
2 saat önce
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Lirayı terk eden Lübnan'da halktan dolar tepkisi: 'Biz ABD'de değil, Lübnan'da yaşıyoruz'
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