Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Litvanyada ortaya çıktı
ASYA

Litvanya’da ortaya çıktı

Belarus’ta Lukaşenko’nun kazandığı Devlet Başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını öne süren göstericilerin eylemi sürerken, Lukaşenko’nun rakibi Svetlana Tikhanovskaya, Litvanya’da ortaya çıktı. Ortadan kaybolan Tikhanovskaya’ya ekibi de ulaşamamıştı. Yayımlanan bir videoda ise Tikhanovskaya, taraftarlarından seçim sonuçlarını kabul etmelerini istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Svetlana Tikhanovskaya
Svetlana Tikhanovskaya

Belarus’ta Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından sokaklarda yaşanan çatışmalar devam ederken, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın Litvanya’da olduğu açıklandı. Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından binlerce kişi seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile sokaklara dökülmüştü.

Emri vereni bulacağız: Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor
DÜNYA
Emri vereni bulacağız: Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor

Muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın tehdit mesajları aldığının ifade edilmesinin ardından ekibi kendisine ulaşamadığını duyurdu. Tikhanovskaya’nın destek timi, Seçim Komisyonu’na giden Tikhanovskaya’yı defalarca aradıklarını ancak kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Ancak, Tikhanovskaya’nın Litvanya’da olduğu öğrenildi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Tikhanovskaya’nın “güvende” olduğunu ifade etti.

  • Öte yandan Tikhanovskaya’ya ait olduğu iddia edilen bir video kaydında, muhalif adayın Litvanya’ya geçmeden önce, seçim sonuçlarının kabul edilmesi ve eylemlere son verilmesine ilişkin açıklamalarının sosyal medya üzerinden yayınlanması dikkat çekti.

Seçimler bitti sokaklar karıştı: Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı
DÜNYA
Seçimler bitti sokaklar karıştı: Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı
Abone Ol Google News
Çatışma dahil her şeye hazırız

Çatışma dahil her şeye hazırız

Türk donanması gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor.
PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

​Deyrizor'da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.
Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj.
Aşıyı bulduk<br>kızımda denedik

Aşıyı bulduk
kızımda denedik

​Putin dünyaya müjdeli haberi verdi.
Defalarca<br>taciz ettiler

Defalarca
taciz ettiler

​HDP'de skandalların arkası kesilmiyor.
İnsan deneyleri<br>ekimde başlıyor

İnsan deneyleri
ekimde başlıyor

​Yerli aşı için tarih belli oldu.

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

​Üstelik ithalinden üç kat daha ucuz.

Trump'tan<br>Biden çıkışı

Trump'tan
Biden çıkışı

Seçimleri o kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak.
'Kanını yerde bırakmadık'

'Kanını yerde bırakmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı.
Akdeniz'de sular ısınıyor

Akdeniz'de sular ısınıyor

​Yunanistan'ın umudu Türkiye'nin ateş açması.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.
CHP'nin çöp siyaseti

CHP'nin çöp siyaseti

​AK Parti standının önüne çöp kamyonu çektiler.
En çok hasta <br>görülen 5 il

En çok hasta
görülen 5 il

​Bakan Koca, son rakamları paylaştı.
'Artmasından korkuyoruz'

'Artmasından korkuyoruz'

Beyrut'taki patlamada kaç mültecinin öldüğü açıklandı.
Türkiye yoluna <br>devam edecek

Türkiye yoluna
devam edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.