Litvanya’da ortaya çıktı

Belarus’ta Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından sokaklarda yaşanan çatışmalar devam ederken, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın Litvanya’da olduğu açıklandı. Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından binlerce kişi seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile sokaklara dökülmüştü.

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Muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın tehdit mesajları aldığının ifade edilmesinin ardından ekibi kendisine ulaşamadığını duyurdu. Tikhanovskaya’nın destek timi, Seçim Komisyonu’na giden Tikhanovskaya’yı defalarca aradıklarını ancak kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Ancak, Tikhanovskaya’nın Litvanya’da olduğu öğrenildi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Tikhanovskaya’nın “güvende” olduğunu ifade etti.

Öte yandan Tikhanovskaya’ya ait olduğu iddia edilen bir video kaydında, muhalif adayın Litvanya’ya geçmeden önce, seçim sonuçlarının kabul edilmesi ve eylemlere son verilmesine ilişkin açıklamalarının sosyal medya üzerinden yayınlanması dikkat çekti.