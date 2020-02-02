Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti

Londra'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

Londra'nın güneyindeki Streatham'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü olayın terörle bağlantılı olduğu iddia edildi. Olay anı etraftaki vatandaşlar tarafından böyle kaydedildi.