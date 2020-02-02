Dünya Londrada bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti
AVRUPA

Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti

Londra'nın güneyindeki Streatham'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü olayın terörle bağlantılı olduğu sanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıda birkaç kişi bıçaklandı.
Saldırıda birkaç kişi bıçaklandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

"Olay terör bağlantılı ilan edildi"

  • Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

Üzerinde düzenek var

Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi.

Sky News kanalı, düzeneğe müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.

  • Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle." ifadelerini kullandı.

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

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