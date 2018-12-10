Londra'da gündem Türkiye

Geçen eylül başında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’yı ziyareti sırasında Berlin’de ve son olarak da geçen ay G-20 zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen “Turkey Today/ Bugünün Türkiye’si” konulu paneller yapılmıştı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ KONUŞULACAK

Londra’da Naval and Military Club’ta düzenlenecek “Değişen Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü” konulu panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlatacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak. İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland panelin moderatörlüğünü üstlenecek.

ÖNEMLİ İSİMLER KÜRSÜDE

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet “Orta Doğu Bağlamında Türkiye’nin Batı ile İlişkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türkiye’nin Orta Doğu Politikasındaki Dönüşüm”, Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı eski Başkanı Dr. Claire Spencer “Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Orta Doğu Ajandası” konularını ele alacak.

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