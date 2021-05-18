Londra'da "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz polis soruşturuluyor

İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memurunu soruşturuyor.

Londra Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAF 8 Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüyor. Terörist İsrail ve Etnik temizliğe son verin yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük sloganları atıyor. Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik Surların Muhafızı adıyla askeri operasyon başlatmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi. Londra'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: Terör devleti İsrail'in zulmünü durdurun İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto ediliyor. BiP'te paylaş

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"Özgür Filistin"

İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

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İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.