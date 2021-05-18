Dünya Londrada "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz polis soruşturuluyor
AVRUPA

Londra'da "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz polis soruşturuluyor

İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Londrada Özgür Filistin sloganı atan İngiliz polis soruşturuluyor
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edilmişti.

İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memurunu soruşturuyor.

Londra Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto ediliyor.

"Özgür Filistin"

İngiltere'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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