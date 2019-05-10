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Dünya Londrada silahlı saldırgan camiye girmeye çalıştı
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AVRUPA

Londra'da silahlı saldırgan camiye girmeye çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir cami, teravih namazı sırasında silahlı bir kişinin içeri girmeye çalışması üzerine güvenlik kontrolü altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Polis, camii görevlileriyle birlikte çalıştıklarını ve saldırganın hala arandığını söyledi.
Polis, camii görevlileriyle birlikte çalıştıklarını ve saldırganın hala arandığını söyledi.

Londra'da silahlı bir saldırgan camiye girmeye çalışırken, cemaat tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçtığı sırada bir el silah sesi duyuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine cami, polis tarafından koruma altına alındı.

  • Olay, İngiltere’de başkent Londra’nın Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi’nde meydana geldi. Camiden olayla ilgili yapılan açıklamada, teravih namazı sırasında silahlı bir saldırganın camiye girmeye çalıştığı ve bu sırada cemaat tarafından durdurulduğu belirtildi. Bunun üzerine saldırganın olay yerinden kaçtığı ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.


Yerel saat ile 22:45’te olayın polise ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri camiyi gece boyu koruma altına alırken, Londra polisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığı, saldırganın taşıdığı silahın kurusıkı olduğu ve olayın terör kapsamında ele alınmadığı belirtildi.
Ayrıca polis, bölgede kalmayı sürdüreceğini belirtirken; olayın incelendiğini, inceleme sırasında camii görevlileriyle birlikte çalıştıklarını ve saldırganın hala arandığını bildirdi.

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