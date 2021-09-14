Dünya Londradaki Tower Bridge Köprüsünü su bastı
AVRUPA

Londra’daki Tower Bridge Köprüsü'nü su bastı

İngiltere’nin başkenti Londra’da kentin sembollerinden Tower Bridge Köprüsü şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Haber Merkezi İHA
Londra’daki Tower Bridge Köprüsünü su bastı
Tower Bridge Köprüsü

İngiltere’nin başkenti Londra’da şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Londra’nın önemli simgelerinden Tower Bridge Köprüsü de sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, Londralılar köprüyü su basmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Londra’daki Tower Bridge Köprüsü'nü su bastı
OYNAT 00:27
Londra’daki Tower Bridge Köprüsü'nü su bastı
İngiltere'nin başkenti Londra'da şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Londra'nın önemli simgelerinden Tower Bridge Köprüsü de sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, Londralılar köprüyü su basmasını şaşkınlıkla karşıladı.


Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamada, 06.00 - 23.59 saatleri arasında sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı. Mile End tren istasyonu geçici olarak kapatılırken, North Circular otoyolunda da trafiğin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

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OYNAT 03:40
İngiltere'nin tarihi köprüsü Tower Birdge'de ezan sesi yankılandı
Ramazan ayının son cuma gününde İngiltere'nin başkenti Londra'da ezan okundu. Londra'nın tarihi köprüsü Tower Bridge'de okunan akşam ezanına çok sayıda Müslüman da tanıklık etti. Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı. Ezanı okuyan Kazi Şafikkur Rahman, bu fırsatın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.


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