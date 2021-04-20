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Dünya Lübnan Başbakanı acı gerçeği açıkladı Çöküşün eşiğindeyiz
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Lübnan Başbakanı Diyab acı gerçeği açıkladı: Ülke tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı acı gerçeği açıkladı: Çöküşün eşiğindeyiz!

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Karanlık bir tünelden geçtiklerini ve gelinen noktada bunun sadece elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını günlük ihtiyaçların dahi karşılanmasında büyük sıkıntıların olduğunu vurgulayan Başbakan Diyab, Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Lübnan Başbakanı Diyab acı gerçeği açıkladı: Ülke tam bir çöküşün eşiğinde
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab

Lübnan haber ajansının haberine göre, Katar ziyaretinde ülkesinin Doha Büyükelçiliğine giden Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, burada açıklamalarda bulundu.

9 YADIR YENİ HÜKÜMET KURULAMIYOR

Diyab, "Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde" diyerek hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak engellemelerin hala yeni hükümetin kuruluşuna engel olduğuna dikkati çekti.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARDA SIKINTI OLUŞMAYA BAŞLADI

Ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini dile getiren Diyab, söz konusu karanlığın yalnızca elektrik kesintisi olmadığını ancak Lübnanlıların günlük ihtiyaçlarını karşılamada büyük sıkıntılar çektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Diyab, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.
Lübnan Başbakanı Diyab, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

KATAR'IN KAPISINI ÇALIYORUZ

Katar ziyaretine ilişkin Diyab, Katar'ın tüm sevenlerine karşı açık kalpli olduğunu, Katarlıların Lübnan'a ve Lübnanlılara karşı özel bir muhabbet beslediğini belirtti.

Diyab şunları söyledi:

"İsrail'in 2006'daki saldırısının ardından kentlerde ve köylerde oluşan harabın yeniden imarına çalışan Katarlıların kardeşliğini Lübnanlılar koruyor. Kardeş Katar'a gelip kapısını çalıyoruz diğer Lübnan'ı göz ardı etmeyecek Arap ülkelerinin de kapısını çalacağız Katar bize açtığı gibi diğerlerinin de bize kapılarının açılmasını bekleyeceğiz.

  • Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, pazar günü 3 günlük ziyaret için Katar'a gitmişti.

LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri de yaşanıyor.

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Lübnan'da devletin sübvanse ettiği temel ihtiyaç ürünlerini almak için marketlerde müşteriler arasında yaşanan çekişmeler sosyal medyaya düşmeye devam ediyor. Ülkede ekonomik krizin getirdiği işsizliğin yanı sıra Lübnan lirasının karaborsada yüzde 90'ın üzerinde yaşadığı değer kaybının doğrudan tüketim ürünlerine olan yansıması da alım gücünü ciddi anlamda etkiliyor.

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