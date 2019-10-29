Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti

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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’dan ilk on ayda 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı. 2019 yılının ilk on ayında 25 bin 404 düzensiz göçmenin Türkiye’ye itildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.