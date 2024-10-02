Lübnan için hemen şimdi yardım seferberliği

Düzenlenen basın toplantısına Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı’nın temsilcileri katıldı.

‘Lübnan için Bin 300 ton insani yardım malzemesi’

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Sadakataşı Başkanı Kemal Özdal Lübnan için sivil toplum kuruluşları olarak acil yardım gemisi göndereceklerini belirterek “Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı olarak birlikte hazırlayacağımız bu insani yardım gemisi ile gıda kolisi, konserve, yatak, battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, iç giyim, hasır ve çadır gibi birçok farklı kalemde insani yardım malzemelerini Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Hazırlayacağımız insani yardım gemisiyle ilk etapta yaklaşık 80 konteynerdan oluşan 1300 ton insani yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılmış olacaktır” dedi.





‘1 milyondan fazla insan göç yolunda’

İsrail’in, Lübnan’a yapmış olduğu saldırılara değinen Özdal “İsrail, aylardır Lübnan sınırında çeşitli saldırılar gerçekleştirmekte, BM kararlarını da hiçe sayarak kardeş Lübnan’ın egemenlik haklarını da ihlal ederek şiddet uygulamaktadır. 23 Eylül itibarıyla Lübnan’a yönelik büyük bir savaş başlatan İsrail, Lübnan’ın güneyinde Sur ve Sayda, doğusunda Bekaa bölgesini ve başkent Beyrut ile Suriye sınır hattındaki çok sayıda noktayı hedef alarak 1200’den fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve bugün itibarıyla 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk ederek göç etmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.





‘Böyle bir insanlık krizi görülmedi’

Açılış konuşmasından sonra söz alan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz daha önce böyle bir insanlık kriziyle karşılaşmadıklarını söyleyerek “Tarihi süreç içerisinde baktığımızda, herhalde insan hayatının sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hayatlarının hiçe sayıldığı böyle bir dönem kadar bir dönem yaşandığını zannetmiyorum. 1 yıldır canlı yayınlarla kolsuz bacaksız çocukları, gözyaşları içerisinde çocukları şehit olmuş anneleri ve hatta bazı uzuvlarını bir araya getirerek maalesef ki bir poşet içerisinde taşıyan anne babaları bizler gördük” şeklinde konuştu.





Kaç gemi gidecek?

Basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sadakataşı Başkanı Kemal Özdal, basın mensuplarından gelen Kaç gemi gidecek? sorusuna “Gidecek olan gemiye burada bulunan sivil toplum kuruluşları ve ayrıca başkaca sivil toplum kuruluşlarında destek olacak. Bu tür insani krizlerin yaşandığı bölgelere Türkiye'de bulunan sivil toplum kuruluşları olarak en hızlı şekilde reaksiyon gösteren ülkeyiz. Lübnan'a 1 hafta içerisinde ilk gemiyi çıkartmak istiyoruz. İlk gemimiz yaklaşık 80 konteyner ‘den ve bin 300 tondan oluşacak” şeklinde cevap verdi.





Kaç gönüllü gidecek?

Basın mensuplarından, Gemi ile kaç gönüllü gidecek yada gidecek mi, yoksa Lübnan’da bulunan sivil toplum kuruluşları ile mi bağlantı halindesiniz? gelen diğer soruyu da yanıtlayan Özdal “ Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşları uzun yıllardan beridir Lübnan’da birçok faaliyet yürütmekte. Orada bulunun mülteciler sayesinde biz hali hazırda orada yardım çalışması sürdürüyoruz. Suriye ve Gazze savaşlarından kaçan insanların Türkiye'den sonra sığındığı yerlerin başında geliyor Lübnan. Lübnan'da olası bir savaş için bizim hazırlıklarımız vardı. Geride bıraktığımız bir yılda defalarca gittik bölgeye, orada ekiplerimiz mevcut” dedi.



