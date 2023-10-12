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Dünya

Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesine yönelik tekrarlanan ihlallerinden dolayı Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’e ivedi bir şekilde BMGK’ya şikayette bulunması talimatı verdiğini söyledi.

22:01 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Lübnan Başbakanı Necib Mikati

Lübnan Başbakanı Necib Mikati

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail hakkında sınır ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ivedi bir şekilde şikayette bulunacaklarını belirterek, ülkelerinin "fırtınanın ortasında" olduğunu söyledi.

Mikati, Hükümet Sarayı’ndaki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik tekrarlanan ihlallerinden dolayı Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’e ivedi bir şekilde BMGK’ya şikayette bulunması talimatı verdiğini kaydeden Mikati, "Lübnan fırtınanın ortasında ve Lübnan güneyinde meydana gelenler derin endişe veriyor." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan bölgesel savaş uyarısı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından bahseden Buhabib, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının önüne geçilmemesi halinde bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulundu.



#Lübnan
#İsrail
#BMGK
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