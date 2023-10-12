Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

İsrail askerleri, yoğun çatışmaların yaşandığı ve yeni bir cephe açılmasından korktuğu Lübnan sınırına askeri yığınak yaptı. Bununla da yetinmeyen işgalci kuvvetler, sınıra yakın bölgelerde sivillere imza karşılığı silah dağıttı, atış talimi yaptırdı. O, bin 100 nüfuslu bir yerleşim yerindeki 'tehlikeyi hamleyi' AFP görüntüleyerek dünyaya servis etti.