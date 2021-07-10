Dünya Lübnan ordusunun parası bitti Askeri helikopterle turistik gezi yapmaya başladılar
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Lübnan ordusunun parası bitti: Askeri helikopterle turistik gezi yapmaya başladılar

Lübnan'daki derin ekonomik kriz, ülkenin tüm kurumlarını sarmış durumda. Lübnan ordusu helikopter masraflarını karşılayabilmek için turistlere tur düzenlemeye başladı.

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Lübnan ordusunun parası bitti: Askeri helikopterle turistik gezi yapmaya başladılar
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Büyük bir ekonomik kriz yaşayan ve kamu maliyesinin iflas etmek üzere olduğu bildirilen Lübnan'da, ödenekleri düşen ordu gelir sağlamak için ilginç bir etkinlik başlattı. Lübnan ordusu yaptığı resmi açıklamada 1 Temmuz 2021'den itibaren kişi başı 150 dolar karşılığında ordu helikopteriyle 15 dakikalık turistik uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu. Lübnan ordusunun internet sitesinde turistik uçuşun ayrıntılarına yer verildi.

Tek seferde 3 kişi

TimeTürk'ün haberine göre; Amşit ve Güney Rayak üssünden başlayacak seferlerin "Yukarıdan Lübnan" adı altında gerçekleştirileceği belirtildi. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan bu gezilere her seferinde 3 kişi katılacak. Bu uçuşlara 3 yaş üstü herkes katılabilecek. Bununla beraber yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle bu uçuşlarda yabancı turistlerin hedeflendiği, zengin Lübnanlıların dahi bu şartlarda 15 dakikalık helikopter turu için kişi başı 150 dolar vermesinin beklenmediği belirtiliyor.

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  • Lübnan ordusu bu iş için Google'da bir form tahsis etti. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin doldurması için çağrıda bulundu. Ordu, taleplere 48 saat içinde e-posta veya WhatsApp yoluyla geri dönüş yapıyor.

Lübnan 2019'dan bu yana büyük bir ekonomik krizle çalkalanıyor. Krizin başından beri Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti. Tüm Lübnanlıların hayatlarında bu krizden ileri derecede etkilendiği belirtiliyor. Bu kriz nedeniyle ülke ordusunun ödenekten yoksun ve yatırımsız kaldığı belirtiliyor. Lübnan ordusunda Maruniler (Lübnanlı Katolik Araplar) etkin olduğundan Fransa Lübnan ordusunu bölgenin tek Hristiyan ordusu olarak görüyor. Bu nedenle Fransa, Lübnan ordusuna bağış çağrısında bulunmuştu.

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