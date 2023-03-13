|
Reklam
Reklam
Dünya

Lübnan ve Yemen’de ne olacak?

Suudi Arabistan ve İran arasında ilişkiler yeniden tesis edilirken, gözler sahadaki sonuçlara çevrildi. Yıllardır Riyad ve Tahran’ın bilek güreşine sahne olan Yemen ve Lübnan, yakınlaşmanın etkilerinin ilk önce görüleceği ülkeler.

04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Husiler, Arşiv.

Husiler, Arşiv.

Geçtiğimiz yıllarda art arda yaşanan krizler neticesinde diplomatik ilişkilerini tamamen askıya alan Suudi Arabistan ve İran, Çin’in arabuluculuğunda gerçekleştirilen uzun ve çekişmeli bir sürecin sonucunda anlaşma masasına oturdu. Karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılacağı ve tüm ilişkilerin normale döndürüleceği kaydedilirken, Ortadoğu’nun bu iki önemli ülkesi arasındaki buzların erimesinin bazı somut neticeler vermesi de bekleniyor.

Konumlandıkları farklı siyasal çizgilerin yanı sıra, dinî ve kültürel açıdan da birbirine rakip olan Suudi Arabistan ve İran, özellikle Yemen ve Lübnan üzerinden büyük bir rekabet içinde bulunuyor. Destekledikleri siyasal ve askerî yapılanmalarla bu ülkelerde nüfuz peşinde koşan Riyad ve Tahran, henüz birbirine karşı net başarılar kazanabilmiş görünmüyor.

YEMEN KRİZİ

2014’te İran’ın desteklediği Husî milislerin başkent Sana’yı işgal etmesiyle birlikte, Suudi Arabistan “Kararlılık Fırtınası” adını verdiği bir askerî harekat başlattı. Ancak şimdiye kadar Husîler geri adım attırılamadığı gibi, Yemen’de ciddi bir insanî kriz hali oluştu. Yemen meselesinin, Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri’nin arasını da açtığı, iki ülkenin duruma yaklaşım tarzındaki farklılıkların Riyad ve Abu Dabi’yi siyasi krize sürüklediği biliniyor.

LÜBNAN’DA KAOS

Hizbullah örgütü eliyle Lübnan siyasetinde önemli ağırlığı bulunan İran’a karşı, Suudi Arabistan Sünnî Hariri ailesi ve müttefiklerini destekliyor. 18 ayrı din ve mezhebin bir arada yaşamaya çalıştığı Lübnan’da siyasî, dinî, ekonomik ve sosyal kriz gittikçe derinleşiyor. Elektrik kesintilerinden akaryakıt kıtlığına, sıradan halk problemlerle boğuşurken, çözüme dair tek umudun, İran ve Suudi Arabistan’ın bir yol haritası üzerinde anlaşması olduğu kaydediliyor.

İdeolojik dönüşüm

Abdulmelik el-Husî.

Yemen’de İran tarafından desteklenen Husîler, Ensârullah Hareketi çatısı altında bulunuyor. Husîlerin lideri Abdulmelik el-Husî, 1979 öncesi Ehl-i Sünnet’e oldukça yakın bir çizgideki Zeydîlik akımına mensup. Ancak sonrasında İran’ın Zeydîler arasında On İki İmam Şiiliğini yaymasıyla birlikte, Yemen’deki mezhepsel uyum da ortadan kalktı. İran’ın Yemen Zeydîlerini ideolojik açıdan dönüştürmesinden önce, ülkedeki Sünnîler ve Şiiler arasındaasırlar boyunca ciddi hiçbir gerilim veya ayrışma görülmemişti.



#Lübnan
#Yemen
#Husiler
#Suudi Arabistan
#İran
#Çin
1 saat önce
default-profile-img
Lübnan ve Yemen’de ne olacak?
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Besteli mevlid 66 yıl sonra ilk kez icra ediliyor
Belediyeler seferber
Avrupa’nın enerjide asıl sınavı 2024’te
Hatay'ı asla yalnız bırakmayız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.