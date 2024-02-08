Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu iddia edildi.









Hizbullah komutanının öldürüldüğü iddia edildi

Lübnan'ın güneyinde bir araca dron saldırısı düzenlendi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının işgalci İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi.

El Dabs'ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

Dün ABD bugün İsrail

Lübnan'da İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen saldırısı sonrası akıllara ise dün ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı geldi.

Gerçekleştirilen saldırı sonucu, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedilmişti.







