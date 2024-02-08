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Dünya

İsrail'den Lübnan'da dron saldırısı: Hizbullah komutanı öldürüldü

Lübnan'da bir araca yönelik dron saldırısı düzenlendiği ve üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı terör devleti İsrail'in düzenlediği ileri sürülürken, ölenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu iddia edildi. Öldürülen El Dabs'ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

19:09 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:16 - 8/02/2024 Perşembe
IHA
Lübnan'da dron saldırısı
Lübnan'da dron saldırısı

Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu iddia edildi.



Hizbullah komutanının öldürüldüğü iddia edildi

Lübnan'ın güneyinde bir araca dron saldırısı düzenlendi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının işgalci İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi.

El Dabs'ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

Dün ABD bugün İsrail

Lübnan'da İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen saldırısı sonrası akıllara ise dün ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı geldi.

Gerçekleştirilen saldırı sonucu, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedilmişti.



#Lübnan
#Dron Saldırısı
#Hizbullah
#Komutan
#Abbas el Dabs
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