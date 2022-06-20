Dünya Lübnanda ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
ORTADOĞU

Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Lübnanda ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Arşiv

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

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Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın

DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü'nün nasıl bulaştığını açıkladı
FOTOĞRAF 10
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Son günlerde maymun çiçeği virüsü vakalarının artması ve yayılması, Kovid-19 salgını henüz bitmemişken yeni bir pandemi endişesi ve korkusu yarattı.
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Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100'ü geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı ve yüksek ateş gibi semptomlar gösteren hastalık ile ilgili, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.
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\"DERİDEN DERİYE TEMASLA BULAŞIYOR\"<br><br>Üst düzey DSÖ yöneticisi Maria Van Kerkhove, söz konusu hastalğın kontrol altına alınabileceğini söyledi. \"Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapabiliriz\" diyen DSÖ yöneticisi; hastalığın şu ana kadar deriden deriye temas yoluyla bulaştığını söyledi.
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Kerkhove ayrıca, mevcut vakaların hastalığı hafif atlattığını kaydetti.
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\"MUTASYON RİSKİ YOK\"<br><br>DSÖ'nin çiçek hastalığı uzmanlarından Rosamund Lewis ise; maymun çiçeğini kast ederek; \"Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir\" ifadelerini kullandı.
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DÜNYA GENELİNDE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR<br><br>Maymun çiçeği virüsü son olarak Çekya’da 1 kişide tespit edildi.Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Çekya’da rastlandı.
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İlk vakanın doğrulanmasının ardından Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çekya’da ilk maymun çiçeği virüsün rastlanıldığı bildirilirken, enfekte olan kişinin Mayıs ayı başında gittiği Belçika’nın Antwerp kentinde katıldığı müzik festivalinde virüs kaptığından şüphelenildiği belirtildi. Enfekte olan şahıs, Prag Askeri Hastanesi’nde (UVN) karantinaya alındı.<br>
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İKİ ŞÜPHELİ VAKA DAHA VAR<br><br>Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü, toplamda 3 şüpheli vakadan alınan örneklerin grip ve grip dışı viral hastalıklar laboratuvarına gönderildiğini, ilk örneğin pozitif olduğunun anlaşıldığını ve diğer iki örneğin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi.<br><br>
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\"SALGINA DÖNÜŞMESİ BEKLENMİYOR\"<br><br>Çek Tıp Derneği Başkanı Pavel Dlouhy ise salgının en fazla cinsel temasla bulaşabileceği, normal yolla bulaşabilmesi için kişilerin en az 8 saat ve 2 metreden daha az bir yakınlıkta durması gerektiğini açıklayarak, \"Bu virüsün salgına dönüşmesini beklemiyoruz. Sadece insanların kimlerle temas ettiklerinin çok iyi gözlemlenmesi gerekli\" ifadelerini kullandı.<br>Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 ülkede 131 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka olduğunu duyurmuş, hastalık Avrupa’da, Danimarka, İskoçya, İspanya, İtalya, Slovenya ve Avusturya gibi ülkelerde de görülmüştü.<br>
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\"ÖZEL BİR TEDAVİ UYGULAMIYORUZ\"<br><br>Prag Askeri Hastanesi Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, \"Hasta karantina altında. Kendisi ile ilgilenen sağlık personeli de özel koruyucu ekipman kullanıyor. Özel bir tedavi uygulamıyoruz. Sadece hastalığın semptomlarıyla ilgileniyoruz\" dedi.
DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü'nün nasıl bulaştığını açıkladı
Son günlerde maymun çiçeği virüsü vakalarının artması, koronavirüs salgını henüz bitmemişken yeni bir pandemiyle karşılaşma korkusuna neden oldu. DSÖ üst düzey yetkilileri; maymun çiçeği virüsünün deriden deriye temasla bulaştığını söyledi. Yetkililer ayrıca; maymun çiçeğini kast ederek; "Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir" dedi.
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