Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

\"SALGINA DÖNÜŞMESİ BEKLENMİYOR\"<br><br>Çek Tıp Derneği Başkanı Pavel Dlouhy ise salgının en fazla cinsel temasla bulaşabileceği, normal yolla bulaşabilmesi için kişilerin en az 8 saat ve 2 metreden daha az bir yakınlıkta durması gerektiğini açıklayarak, \"Bu virüsün salgına dönüşmesini beklemiyoruz. Sadece insanların kimlerle temas ettiklerinin çok iyi gözlemlenmesi gerekli\" ifadelerini kullandı.<br>Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 ülkede 131 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka olduğunu duyurmuş, hastalık Avrupa’da, Danimarka, İskoçya, İspanya, İtalya, Slovenya ve Avusturya gibi ülkelerde de görülmüştü.<br>