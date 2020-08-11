Lübnan’da siyasi kaos: Başbakan istifa etti, hükümet düştü!

Lübnan’ın can damarı Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü gerçekleşen patlama ülkenin içinden geçtiği siyasi ve ekonomik krizi kaos noktasına taşıdı. Beyrut’ta önceki gün bir kez daha parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı’nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları, Hizbullah destekli teknokrat Hassan Diyab hükümeti ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın istifası talebiyle gösteri düzenledi. Lübnan’da yaşanan patlama sonrası halkın siyasete pamuk ipliğiyle bağlı güveni tamamen tükenmiş durumda. Diyab hükümeti geçen yıl Eylül ayında istifa eden Saad Hariri hükümeti yerine uzun süren müzakareler sonrasında teknokrat bir yapıda kurulmuştu.

OYNAT 00:52 Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından hükümet karşıtı protestolar sürüyor Lübnan'da meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. Hükümet karşıtı protestolarda polis sert müdahalelerde bulundu. BiP'te paylaş

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BAKANLIK BİNALARINA BASKIN

Patlamaya ilişkin bugüne kadar herhangi bir sorumluluk üstlenmeyen siyasileri protesto etmek amacıyla göstericiler parlamentoya ulaşmak için kurulan demir bariyerlere saldırdı ve ateşe verdi. Güvenlik güçleri meclis binasına girmek isteyen göstericileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralandı. Göstericiler Çalışma ve Göçmen Bakanlıkları binalarına da baskın düzenledi.

CUMHURBAŞKANI AVN’IN DAMADINA TEPKİ

Şehitler Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Avn’ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız da aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı. Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

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OYNAT 00:38 Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. BiP'te paylaş

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Başbakan istifa etti

Diyab

Protestocuların hedefinde olan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’ın yoğun baskılar sonucu istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a sundu. Kabinedeki birçok bakan, Diyab’tan önce istifalarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öte yandan Lübnan’daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı. Geçen yıl Eylül ayında başlayan kriz sonrasında istifa eden Saad Hariri hükümeti yerine, uzun pazarlıklar sonucu kurulan Diyab hükümeti teknokrat bir yapıya sahipti. Protestocular hükümetin ardından meclisin de istifasını istiyor.

OYNAT 01:24 Beyrut'a giden bakanlar Lübnan halkı tarafından sevgi seli ve Erdoğan tezahüratlarıyla karşılandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türk bayraklarıyla donatılan sokaklara inen halk sevgi selinde bulunarak, ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları attı. Bakanlar Beyrut ziyaretinde patlamanın olduğu bölgeyi inceledi, devlet yetkilileri ve yaralılarla görüştü. BiP'te paylaş

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İsrail’den savaş tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in Lübnan’da yeni bir savaşa hazır olduğunu söyledi. Gantz, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ı işaret ederek, “En büyük düşmanınız Nasrallah, Lübnan’ın da en büyük sorunudur.” ifadelerini kullandı. Gantz, “Lübnan’da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır.” tehdidinde bulundu.

252,7 milyon avro yardım toplandı

Fransa ve Birleşmiş Milletler’in (BM) öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı’nda” Beyrut için 252,7 milyon avro yardım toplandığı bildirildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından düzenlenen konferansta Beyrut için 252,7 milyon avro yardım toplandı. Yardımlar, yoğun yolsuzluk suçlamaları iletilen, Lübnan resmi makamları üzerinden değil BM üzerinden gerçekleştirilecek. Konferansa katılan liderler, “bu yardımın BM’nin liderliğinde koordine edilmesi ve doğrudan Lübnan halkına en yüksek verimlilik ve şeffaflıkla ulaştırılması gerektiğini” ifade etti.