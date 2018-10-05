Dünya Lübnanda siyasiler Haririye güveniyor
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Lübnan'da siyasiler Hariri'ye güveniyor

Lübnan'da hükümet kurma çabaları devam ederken Başbakan Hariri'nin "En geç 10 gün içerisinde hükümeti kurarız" açıklamasına olumlu tepkiler geldi. Lübnan'da ekonomiyi kalkındıracak ve güven verecek bir hükümetin kurulmasını isteyen Dışişleri Bakanı Cibran Basil, "Adil ve temel kriterlere dayalı bir hükümetin kurulmasından yanayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin yeni hükümetin en geç 10 gün içerisinde kurulacağına dair açıklamalarına siyasilerden olumlu tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi Başkanı Cibran Basil, bugün düzenlediği basın toplantısında, Lübnanlılara güven verecek, ekonomiyi kalkındıracak, adil ve temel kriterlere dayalı bir hükümetin kurulmasından yana olduklarını ifade etti.

Hükümetin kurulması halinde işlevsiz bir kabinenin olma ihtimaline işaret eden Basil, bu nedenle insanları daha sonra hayal kırıklığına uğratacak umut vermek istemediklerini belirtti.

"Hariri'nin açıklaması, düğümlerin çözüldüğüne işaret ediyor"

Müstakbel Hareketi'nden milletvekili Rola et-Tabş Carudi yaptığı açıklamada, Hariri'den gelen açıklamanın, hükümetin kurulmasının önündeki düğümlerin çözüldüğüne işaret ettiğini ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hariri'nin hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması yönündeki ısrarlarına dikkati çeken Carudi, Lübnan'daki tüm siyasi partilerin, ekonominin bu durumu daha fazla kaldırmayacağını ve ülke çıkarlarının her şeyden önce geldiğinin bilincinde olduklarını aktardı.

Hariri'nin kendisinden başlayarak yaptığı fedakarlık çağrısının diğer siyasi güçler tarafından karşılık bulduğunu dile getiren Carudi, "Hükümeti kurma çabaları birçok kez engellerle karşılaştı. Bu nedenle Hariri, bütün siyasi güçlerin onayını alacak bir hükümetin kurulmasını istiyor." diye konuştu.

İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin taleplerinde herhangi bir değişiklik yok

Dürzi Velid Canbolat liderliğindeki İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden milletvekili Bilal Abdullah da Hariri'nin iyimser açıklamalarında haklı çıkması ve hükümetin yakın zamanda kurulması temennisinde bulundu.

İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin taleplerinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı bilgisini paylaşan Abdullah, tüm siyasi partilerin taleplerinde fedakarlık yapması halinde kendilerinin bu konuda bir adım atabileceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Şii Emel Hareketi'nden milletvekili Ali Hurays ise hükümeti kurma sürecinin uzamasıyla ekonominin olumsuz etkilenmesinin yanı sıra devlete ve kurumlarına olan güvenin de sarsıldığını söyledi.

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Hariri, hükümetin kurulacağından emin

Hariri, yerel MTV kanalına yaptığı açıklamada, "7 ila 10 gün içerisinde yeni hükümetin kurulacağından eminim. Hükümet her kesimi temsil edecek. Hükümete iş birliği niyetiyle girmeliyiz. Hiç kimse bir problem ya da çatışma çıkarılması için hükümete katılmamalı." dedi.

Hariri, herkesin güvenli limana ulaşmak için iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ülke için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.

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