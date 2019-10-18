Dünya Lübnanda vergi protestosu 2 ölü, 40 yaralı
ORTADOĞU

Lübnan'da protesto

Lübnan'da vergi protestosu: 2 ölü, 40 yaralı

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesini ve vergileri protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, siyasi yetkililerin korumaları göstericilere ateş açtı. Çıkan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ülkede eğitime de bir gün ara verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lübnan'da göstericilerin açtığı yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'da göstericilerin açtığı yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle Beyrut başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Hükümetin iletişime özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme kararı başkent Beyrut ve diğer kentlerde protesto edildi.

Beyrut şehir merkezinde toplanan ve Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı'na yürüyen yüzlerce kişi, hükümetin yeni vergiler konusunda geri adım atması talebinde bulundu.

Göstericilere ateş açıldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, siyasi yetkililerden birinin koruması göstericilerin bulunduğu yöne ateş açtı, bir kişiye de aracıyla çarptı. Beyrut ve diğer kentlerde protestocular, lastikler yakarak yolları kapatırken, motosikletli gruplar da başkentte tur atıyor.

Lübnan İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu.

Güvenlik güçlerinden 40 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasa tarafından korunan kutsal bir değer olduğuna ancak bunun, başkasının malına zarar verme sınırına gelmemesi gerektiğine işaret edildi.

Protestocuların gösterilerini barışçıl ve kaosa yol açmayacak şekilde gerçekleştirmelerinin istendiği açıklamada, "İfade özgürlüğü, güvenlik güçlerine saldırma ve onlardan 40 kişiyi yaralama hakkını tanıyor mu?" denildi.

Eğitime ara

Bu arada Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb, ülkedeki durum nedeniyle kamu ve özel okullar ile üniversitelerin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Protestocuların açtığı yangında iki işçi öldü

Protesto gösterileri yapan eylemcilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu çıkan yangında yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

Başbakan istifa etmeyecek

Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkedeki gösterilerin çoğunun barışçıl olduğunu ve güvenlik güçlerine, gerekmedikçe müdahalede bulunulmaması yönünde talimat verildiğini söyledi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin daha önce dile getirdiği kemer sıkma politikalarını hatırlatan Hasan, "Hükümetin, kemer sıkma politikaları ile vatandaşın yükünü hafifletme arasında bir denge sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakan Hasan, Başbakan Hariri'nin istifa ihtimaline ilişkin, öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Ekonomide olağanüstü hal

Lübnan'da ekonomik durum kötüye gittiği gerekçesiyle uzun süredir aralıklarla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyordu. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti. Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

120 saatin hersaniyesini izleyeceğiz

120 saatin her
saniyesini izleyeceğiz

​'Geri çekilme nasıl takip edilecek?' sorusunun yanıtı belli oldu.
Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı

'Uzlaşmasaydık
Türkler tüm bölgeyi alacaktı'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den flaş açıklamalar.
DüğümRuslarla çözülecek

Düğüm
Ruslarla çözülecek

Münbiç ve Ayn El Arab'ın durumu için gözler Soçi'de olacak.
Spiegel Online: Trump ve YPG kaybetti

Spiegel Online: Trump ve YPG kaybetti

​Alman dergisi uzlaşıyı böyle yorumladı.
Canımızı kanımızı <br>feda etmeye hazırız

Canımızı kanımızı
feda etmeye hazırız

​Filistinli aktivist Musa Hijazi, Arap Birliği'nin kınamasını yenisafak.com'a değerlendirdi.
16 uçağın<br>sahibi çıkmadı!

16 uçağın
sahibi çıkmadı!

​Hurdaya ayrılıp açık arttırma ile satılacaklar.

Türkiye<br>zafer kazandı

Türkiye
zafer kazandı

​ABD basını Ankara-Washington arasındaki anlaşmayı yazdı.
Siyasi parti ve marketlere saldıracaklardı

Siyasi parti ve marketlere saldıracaklardı

6 terörist İstanbul'da bombalı eylem yapacaktı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

'Mezat'<br> çetesi çökertildi

'Mezat'
çetesi çökertildi

​Salonlara girişi engelleyerek piyasanın çok altında ürünleri alıyorlardı.
Adım adım nefes kesen operasyon

Adım adım nefes kesen operasyon

Osmangazi'de dorsenin altına yaptıkları düzenek ortaya çıkınca gözaltına alındılar.
Fosfor bombası değil<br>YPG'nin lastikleri!

Fosfor bombası değil
YPG'nin lastikleri!

Foreign Policy dergisi skandal bir habere imza attı.
3 HDP'li<br>belediyeye görevlendirme

3 HDP'li
belediyeye görevlendirme

​Tutuklanan HDP'li başkanların yerine görevlendirme yapıldı.
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Lübnan'da sokaklar karıştı

Lübnan'da sokaklar karıştı

​Vergi protestolarında 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı
Gündem

Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Koalisyon güçlerini Suriye’ye kim davet etti bilmiyorum. Rejim değil. Ama Rusya’yı rejim davet etti bunu biliyorum. Kökü sağlam olan ağacı rüzgar deviremez gerekirse 7 düveli karşımıza almak pahasına bu milletin haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esenç'e para cezası verildi
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esenç'e para cezası verildi

İstanbul Havalimanı'nda Fatma Funda Esenç adlı yolcunun uçağın rötar yapmasına sinirlenerek yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi'ye hakaret eden Funda Esenç'e bin 740 TL ceza verilirken "Çingene" ve "sokak süprüntüsü" lafları hakaret sayılmadı. Avukatı savunmasında Esenç'in "master" yaptığını ve "Aklıevvel birisi bunu kameraya çekti, sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı, müşteki belki de olayı görmezden gelecekti" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Tuğçe Selvi göz yaşlarına hakim olamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.