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Dünya Lübnanda halk sokaklarda Gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Lübnan'daki gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan'da halk sokaklarda: Gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan'da binlerce kişinin sokaklara döküldüğü ve 172 kişinin yaralandığı gösterilerde bir grup protestocu Ekonomi ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti binalarını bastı. Gösterilerde protestocuların baskın yaptığı bir otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisi, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Yaralı ve ölü haberlerinden sonra da gösteriler son bulmadı ve hala devam ediyor.
Yaralı ve ölü haberlerinden sonra da gösteriler son bulmadı ve hala devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 172 göstericinin de yaralandığı belirtildi.

  • Lübnan İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta protestocuların baskın yaptığı bir otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisinin, göstericilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan Kızılayı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı ile Meclis binası yakınlarında düzenlenen gösterilerde 172 kişinin yaralandığını, bunlardan 55'inin hastaneye kaldırıldığını, 117 yaralının ayakta tedavi edildiğini duyurdu.

Göstericiler hükümet binalarını bastı

Çok sayıda gösterici, Ekonomi ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti binalarını bastı. Göstericiler, bastıkları bakanlık binalarının üst katlarına çıkarak resmi evrak ve belgeleri aşağıya atarken, Bankalar Cemiyeti binasında ise eşyalara zarar verdi.

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Öte yandan ordudan yapılan açıklamada, Lübnanlılara, "taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeleri, yol kesme eylemlerine son vermeleri ve kamu mülküne zarar vermemeleri" çağrısında bulunulmuştu. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

  • Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, 238 kişi yaralandı
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Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, 238 kişi yaralandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, “Halk rejimi devirmek istiyor', 'İntikam, rejim düşene kadar intikam' ve 'Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut' gibi sloganlar attılar.
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