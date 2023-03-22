Lübnan'dan düşük maaş protestosu: Emekli askerler dolar kuru istiyor

Lübnan lirasında dün kaydedilen "rekor" değer kaybının ardından yüzlerce emekli asker yaşadıkları mağduriyeti yetkililere iletmek için başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplandı.





Ellerinde Lübnan ve ordu bayrağı taşıyan emekli askerler, Şehitler Meydanı'ndan Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Hükümet Sarayı'na kadar yürüdü.





Polisten göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale





Hükümet Sarayı'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri ile barikatları aşarak binaya ulaşmak isteyen ısrarlı göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak binanın önünden uzaklaştırdı.









Maaşlarının 2022'deki "resmi dolar kuru" üzerinden ödenmesini istiyorlar





AA muhabirine konuşan bir emekli asker, maaşlarının 2022'de belirlenen "resmi dolar kuru" üzerinden ödenmesini istediklerini söyledi. Söz konusu emekli asker, daha önce yaklaşık 500 dolara tekabül eden maaşının şu anda 100 dolara kadar düştüğünü aktardı.

Bir başka gösterici ise sorunun sadece maaş olmadığını ülkede elektrik, su ve neredeyse tüm temel ihtiyaçlara ulaşmanın imkansız hale geldiğini dile getirdi.





Yeni gösterilere karşı bariyerler dikenli tel örgülerle güçlendirildi





Beyrut'ta Hükümet Sarayı, Meclis, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli kurumlara ait binaların yer aldığı bölgedeki neredeyse tüm yollar, göstericilerin büyük oranda dağılmasının ardından tel örgülerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.









Güvenlik güçlerinin, gelecek günlerde olası kitlesel gösterilere karşı devlet kurumları etrafındaki güvenliği artırdığı gözlemlendi. Yeni gösterilere karşı bariyerler dikenli tel örgülerle güçlendirildi.





Ülkede 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından emekli askerler ekonomik açıdan yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için sık sık gösteriler düzenliyor.





Lübnan'da yerel para biriminde tarihi değer kaybı





Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin lira seviyesinde işlem gören dolar dün 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana süren değer kaybı yüzde 99 seviyesine ulaştı.



