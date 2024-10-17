Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Çukurova Havalimanı'na indi

Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Çukurova Havalimanı'na indi

11:0317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.
Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Türkiye Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Havayolu ile ilk tahliye gerçekleşti. 169 yolcusu bulunan uçak Çukurova Havalimanı’na indi. Uçağın ikinci durağı İstanbul olacak. Öte yandan, Türkiye 2 bin 120 yabancının tahliyesine de yardım etti.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.


Bu kez tahliye havayoluyla yapıldı. 169 kişi Beyrut’tan uçakla Türkiye’ye getirildi. Çukurova Havalimanı’na inen uçak burada inmek isteyen yolcuları bıraktıktan sonra İstanbul’a gidecek.


Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye’nin 2 bin 120 yabancı ülke vatandaşının tahliyesine de yardım ettiğini belirtti.




#Dışişleri Bakanlığı
#Lübnan
#tahliye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri ve anlamları