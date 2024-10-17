Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Çukurova Havalimanı'na indi

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı'na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.