Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Çukurova Havalimanı'na indi

Türkiye Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Havayolu ile ilk tahliye gerçekleşti. 169 yolcusu bulunan uçak Çukurova Havalimanı’na indi. Uçağın ikinci durağı İstanbul olacak. Öte yandan, Türkiye 2 bin 120 yabancının tahliyesine de yardım etti.
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.
Bu kez tahliye havayoluyla yapıldı. 169 kişi Beyrut’tan uçakla Türkiye’ye getirildi. Çukurova Havalimanı’na inen uçak burada inmek isteyen yolcuları bıraktıktan sonra İstanbul’a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye’nin 2 bin 120 yabancı ülke vatandaşının tahliyesine de yardım ettiğini belirtti.