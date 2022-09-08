Dünya Macaristandan kamu binaları için doğal gaz kararı
AVRUPA

Macaristan'dan kamu binaları için doğal gaz kararı

Macaristan'da hükümet, enerji krizini hafifletmek için kamu kurumlarında doğal gaz kullanımını yüzde 25 azaltma kararı aldı. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, tüm Avrupa'da enerji tedarikinde yaşanan zorluklar ve enerji fiyatlarındaki artış yüzünden çeşitli sorunlar yaşandığını söyledi. Hükümetin çözüm için tasarruf tedbirleri aldığını, bu kapsamda kamu kurumlarında doğal gaz kullanımının yüzde 25 azaltılması kararı alındığını ifade eden Gulyas, kamu kurumlarının 18 dereceye kadar ısıtılabileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Macaristandan kamu binaları için doğal gaz kararı
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Macaristan'da hükümet, enerji krizini hafifletmek için kamu kurumlarında doğal gaz kullanımını yüzde 25 azaltma kararı aldı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, tüm Avrupa'da enerji tedarikinde yaşanan zorluklar ve enerji fiyatlarındaki artış yüzünden çeşitli sorunlar yaşandığını söyledi.

Hükümetin çözüm için tasarruf tedbirleri aldığını, bu kapsamda kamu kurumlarında doğal gaz kullanımının yüzde 25 azaltılması kararı alındığını ifade eden Gulyas, kamu kurumlarının 18 dereceye kadar ısıtılabileceğini bildirdi.

Gulyas, Macaristan'ın doğal gaz tedarik konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ama artan fiyatlar yüzünden hem halkın hem de şirketlerin hızlı bir şekilde doğal gaz kullanımını azaltması gerektiğini belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırım politikalarının beklenen sonuçları vermediğini savunan Gulyas, bu yüzden enerji fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, artan enerji fiyatları yüzünden de enerji krizi oluştuğunu kaydetti.

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