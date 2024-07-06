Macaristan'dan şok eden Almanya kararı: İptal ettiler

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock'un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, “İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.