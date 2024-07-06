Dünya

Macaristan'dan şok eden Almanya kararı: İptal ettiler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 8 Temmuz Pazartesi günü Budapeşte'de yapacağı görüşmeyi, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi.

12:28 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
Annalena Baerbock - Peter Szijjarto
Annalena Baerbock - Peter Szijjarto

Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz'da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.


Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock'un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.


Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, “İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu.” ifadesi kullanıldı.


Orban dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü


Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.


Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.


Michel, barış misyonu yürüttüğünü belirten Orban için "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Borrell da Orban'ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini dile getirmişti.




#Annalena Baerbock
#Macaristan
#Peter Szıjjarto
#Almanya
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