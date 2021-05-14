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Dünya Macron boyun eğdi Bildiridenvazife çıkardı
AVRUPA

Macron boyun eğdi: Bildiriden vazife çıkardı

Fransız ordusundan gelen üç muhtıra sonrasında Macron iktidarı, Müslümanları hedef alan faşist uygulamalarına hız verdi. Ülkenin 33 bölgesinde 89 cami kuşatma altına alındı. Bildiriler hakkında konuşmayan Macron, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron boyun eğdi: Bildiriden vazife çıkardı
Fotoğraf: Arşiv

Fransız hükümeti, ordu içinden aşırı sağcı askerlerin kendisini hedef alan üç farklı muhtıranın ardından, ülke içindeki camilerin gözetim altında tutulduğuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu, aşırı sağcı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Bakan Darmanin, Fransa hükümetindeki bir başka İslam karşıtı isim, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ile “İçişleri Bakanlığının Nisan Ayı Eylem Programı Sonuçları” hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke içinde Müslümanları hedef alan faşist uygulamaların açıklanması, “Macron bildiriden vazife çıkardı” yorumuna neden oldu.

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89 CAMİ KUŞATMA ALTINDA

  • Fransa’nın 33 bölgesinde ayrılıkçılıkla ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin özel gözetim altında olduğunu kaydeden Darmanin, radikal olarak listelenen yabancılardan 172’sinin Fransa’dan ayrıldığını, 88’sinin ev hapsi ya da idari gözetim evinde tutulduğunu, 9’unun hastanede tedavi altında olduğunu, 43’ünün de tutuklandığını aktardı.

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FAŞİST YASA MECLİS’TE

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2 Ekim 2020’de “İslamcı ayrılıkçı” olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak değiştirdiği yasa tasarısı, 16 Şubat’ta Ulusal Meclis’te, 13 Nisan’da ise yasaklar genişletilerek Senato’da kabul edilmişti. Tasarı, Ulusal Meclis’te ikinci kez oylanacak. Tasarıya Senato’da eklenen maddelerle, özellikle başörtüsünün hayatın her alanında yasaklanması hedefleniyor. Tasarı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

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ASKERDEN ÜÇ MUHTIRA

  • Fransız ordusu içindeki aşırı sağcı ve İslam karşıtı yapılan tarafından son bir ayda yayınlanan muhtıralarda, Macron iktidarı ülke içindeki İslami yapılarla “mücadelede” yetrsiz kalmak ve “iç savaşın önünü açmakla” suçanıyor ve gerekirse ordunun müdahalede bulunabileceği ifadeleriyle darbeyle tehdit ediliyordu. Bildiriler hakkında bugüne kadar konuşmayan Macron geçtiğimiz günlerde genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf vermişti.
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