Macron dört ülkeden oluşan Afrika turunun ilk durağında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon'un başkenti Libreville'e indi ve daha sonra Angola, Kongo-Brazzaville ve komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gidecek.





Burkina Faso Fransa'ya, Fransız askeri yardımına yasal bir temel sağlayan 1961 tarihli bir anlaşmadan vazgeçtiğini bildirdi.





AfricaNews'in haberine göre Fransa'nın Afrika politikasıyla ilgili bir konuşma yapan Macron, iklim konuları da dahil olmak üzere Afrika kıtasıyla "karşılıklı ve sorumlu bir ilişki" çağrısında bulundu.





Ayrıca, Fransız ordusunun kıtadaki ayak izini önümüzdeki aylarda azaltacağını söyledi, ancak bir askeri kaynak ve analist, Fransız genelkurmay başkanlarının bunu yapmakta isteksiz olabileceğini söyledi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gezisini Cumartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sonlandıracak.



