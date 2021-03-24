Macron endişeliymiş: Türkiye seçimlere müdahale edebilir

Fransa'da yaklaşan bölgesel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, garip bir iddia ortaya attı.

Macron, Paris ile Ankara arasındaki gergin ilişkiler hakkında yorumda bulunarak, Türkiye'nin Fransa seçimlerine 'müdahale edebileceği' iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞAN SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMESİNDEN ENDİŞELİYİM"

Bloomberg'in aktardığı habere göre, dün France 5 kanalına demeç veren Macron, Türkiye'nin yaklaşan seçimleri 'etkilemeye çalışacağından duyduğu endişeyi' dile getirerek, "Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" dedi.

Öte yandan Macron, Türkiye'nin seçimlere ne şekilde 'müdahale etmeye' çalışacağı, bu yılın haziran ayındaki bölgesel seçimleri mi 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mi yoksa her ikisini de mi 'hedef alacağı' konusuna herhangi bir açıklama getirmedi.

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"TÜRKİYE YALNIZCA KAMUOYUNU HEDEFLEYECEK"

Türkiye'nin, yalnızca 'kamuoyunu hedefleyeceğini' öne süren Fransa Cumhurbaşkanı'nın, burada Ankara'nın muhtemelen okullar, camiler ve diğer kurumlar aracılığıyla Türk diasporasının belirli bölümlerindeki etkisine atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte Macron, Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna vurgu yaparak, NATO üyesi Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı, göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekti.

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