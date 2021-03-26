Dünya Macron endişeliymiş Türkiyenin seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineledi
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Macron endişeliymiş: Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak" söylemini bir kez daha dillendirerek, "Bugün Avrupa kıtasında Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Macron endişeliymiş: Türkiyenin seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki oyunları bozulan Fransa’nın devlet televizyonu France 5, beş saat süren Erdoğan yayını yapmıştı. Kanala röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkiye ile ilgili akla ziyan bir açıklamada bulunarak “Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak” ifadesini kullanmıştı.

  • Macron, Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineleyerek, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez" dedi.

"Türkiye hakkında söylediklerim gözlem"

Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük" diye konuştu.

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