Macron Fransa’yı temsil etmiyor

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, "Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. Macron bir ülkeyi destekleyerek ve diğer ülkeye karşı durarak hata yapıyor" dedi. Macron'un izlediği politikayla ilgili "Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile Kıbrıs'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor" diyen Saint-Prot, Fransız Cumhurbaşkanı’nın birçok konuda Türkiye karşıtı siyaset izlemesinin Fransa'nın siyasi geleneklerine aykırı olduğunu belirtti. Saint-Prot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birçok taviz veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sert olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı için, ‘Macron neye dokunsa b*k edip bırakıyor’ dediği ortaya çıkmıştı.

TARİH BİLİNCİ YOK

Fransız siyaset bilimci, "Macron, 1968 sonrası tarih bilmeyen, tarih bilinci olmayan ve duyguyu (evrensel) aklın önüne geçiren nesle ait. Ancak duygu siyasette iyi bir rehber değildir" ifadesini kullandı. Saint-Prot, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağının ücretini nasıl ödeyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

DÜNYA Sonu Napolyon gibi olacak: Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var

BATILILAR ANLAMIYOR

Saint-Prot, "Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor. Bunlar önemli başkentler. Batılı ülkeler Macron'un pozisyonunu anlamıyor" değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerine değinen Saint-Prot, "Macron'un Türk halkına karşı öfkeli olmaması iyi bir şey. Macron kası olmayan yerde kaslarını göstermek istiyor. Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil" dedi.

REKLAM

OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, “Bizim derdimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la” sözlerine cevap veren Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. 'bak senin tarih bilgin de yok' dedim. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Senin tarih bilgin yok önce bunları öğrenmen lazım.” ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

MACRON AŞIRI SAĞCILAR GİBİ

Saint-Prot, Macron'un bu konularda aşırı sağcılar gibi konuştuğuna dikkati çekti. Macron'un Türkiye'yi hedef almasını ciddiyetsizlik olarak nitelendiren Saint-Prot, "Dış siyaset (Fransa'da) seçim kazanmanın yolu değil. Macron yanlış yolda. Macron'un Türkiye'ye karşı siyaset izlemesinin sebebi seçimler olabilir" yorumunu yaptı. Saint-Prot, Cumhurbaşkanı'nın ülkesinin eksiklerini gizlemek için Avrupa'yı arkasına almaya çalışmasının normal olmadığını dile getirdi.

DÜNYA Fransız düşünür Onfray Macron'a ateş püskürdü: Macron Fransa’yı satarken,Erdoğan ülkesinin çıkarlarını koruyor

AKDENİZ'DE İŞİ OLMAYAN ÜLKELERLE ÇALIŞIYOR

Macron'un dış siyaset konusunda kimseye danışmadığını ifade eden Saint-Prot şunları kaydetti: "Macron, Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bir taraftan Akdeniz'e kıyısı olmayan güçler ve burada işi olmayan ülkeler olan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin desteklenip diğer taraftan bir Akdeniz ülkesi (Türkiye) düşman yapılmamalı. Fransa Türkiye ile anlaşmaya çalışmalı. Anlaşmazlıklar olabilir ancak şu an Macron ve Fransız hükümetinin Türklere karşı kini var. Bu anlaşılamaz ve Fransa'nın Akdeniz'deki rolüne yakışmıyor."