Dünya Macron Fransız bayrağının rengini değiştirdi
AVRUPA

Macron Fransız bayrağının rengini değiştirdi

Cumhurbaşkanı Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini ‘koyu lacivert’e çevirdi. Europe 1’in haberine göre, Macron tepkiden korktuğu için değişimi zamana yaydı. Maviden koyu laciverte adım adım değişen bayrak, ilk olarak Elysee Sarayı’nda görücüye çıktı. 1794 bayrağında kullanılan ton, devrimci bir mesaj içeriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron Fransız bayrağının rengini değiştirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendi döneminde ülkesinin bayrağını değiştirdiği ortaya çıktı. Fransız radyosu Europe 1’in haberine göre, Macron ‘Fransa’nın derin sembollerine müdahale’ gerekçesiyle tepki çekeceğinden endişe ederek değişimi gizli tuttu. Macron döneminde Fransa ulusal bayrağı mavisinin, geçen yıla nazaran ciddi anlamda tonu değişti.

Öncesi
Öncesi

Meşhur bayrak kırmızı-beyaz-mavi renklerde kalmakla birlikte parlak mavinin yerini koyu lacivert aldı. Macron’un bu kararı 13 Temmuz 2020’de danışmanlarıyla birlikte aldığı belirtilen haberde, bayrağın ilk olarak bir yıl önce Elysee Sarayı’nda düzenlenen bir basın toplantısında görücüye çıktığı, daha sonra başka hükümet binalarında da boy gösterdiği belirtildi.

Sonrası
Sonrası

SİYASİ ALGI ÇALIŞMASI

Habere göre koyu lacivert talebi, Macron’un danışmanları ve Elysee Sarayı’nda konuşlu donanma personelinden geldi. Uzmanlar, asıl sebep olarak Macron’un devrimci bir mesaj vermek istediğini belirtti.

Macron’un seçtiği mavi tonu, Fransa’da monarşinin devrilip Cumhuriyet’in kurulmasının ardından tasarlanan 1794 bayrağında kullanılan tona oldukça benziyor. Haberde, “Açıkçası çok siyasi olduğu aşikar. Fransız devriminin bir simgesine yeniden bağlanılıyor” denildi. Değişikliğin ortaya çıkması ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

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