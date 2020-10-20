Macron hezimetinin yaralarını İslamofobiyle sarmaya çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde azalan güveni İslamofobiyi kullanarak artırmaya çalışıyor.

Fransa'da son dönemde yapılan birçok anket ve kamuoyu yoklaması, Macron'a güvenin gittikçe azaldığını gösteriyor.

GÜVEN AZALDI

Ülkede eylül ayında yapılan 7 güven anketinin ortalamasına göre, Cumhurbaşkanı Macron'a temmuz-ağustos aylarında yüzde 41 civarında olan güven 2,4 puan düşerek eylülde yüzde 38,7'ye, Başbakan Jean Castex’e duyulan güven ise atandığı temmuzda yüzde 49,4 iken eylülde yüzde 42,29’a gerilemişti.

Macron hezimetini gizlemek için her zaman işe yarayan bir numaranın peşinde. O da İslamofobi...

Macron, geçtiğimiz Cuma günü bir saat süren konuşmasının çoğunu, ülkesinde İslam'ı nasıl kontrol altına alacağını anlatarak geçirdi. Fransa'yı sözde ayrılıkçılardan korumak için ele alınacak önlemleri sıralayan Macron kendince "Müslüman tehdidinin" resmini çizdi.

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BAŞARISIZLIKLARLA DOLU

2018 ilkbaharındaki kamu sektörü grevlerini, o yılın Kasım ayında patlak veren sarı yelekliler hareketi takip etti. Bir sonraki yıl toplu demiryolu grevi yapıldı. Macron, görev süresinin başından beri, işçi reformlarına, artan yakıt fiyatlarına ve işsizlik gibi sorunlara karşı sokaklarda ve işyerlerinde halkın öfkesiyle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgını ile yaşanan gelişmeler ise Macron yönetiminin başarısızlığını pekiştirdi.

Macron şimdi ise kaybolan itibarını aşırı sağdan gelecek destekle yeniden bulmayı amaçlıyor. Ülkede son haftalarda yaşanan gelişmeler ile Macron'un İslam karşıtı açıklamaları İslamofobinin büyüyen boyutlarına gözler önüne seriyor.

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DÜNYA Müslümanları hedef gösteriyor

FATURA YİNE MÜSLÜMANLARA KESİLDİ

Fransa'da geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin faturası da Müslümanlara kesildi. Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu sabah Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanlara ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirtmişti.

Gerald Darmanin

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BU YIL 73 CAMİ KAPATILDI

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" gerekçesiyle ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını duyurmuştu.

Fransız gazetesi La Dapache ise Macron'un son açıklamalarının ardından "İslamcılığa karşı önlemler" başlığıyla başlatılan polis operasyonlarını manşete taşıdı.