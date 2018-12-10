Macron Sarı Yelekliler ile görüşecek

Fransa’da Sarı Yelekliler’in dördüncü haftasına giren gösterileri başta başkent Paris olmak üzere, ülke çapında şiddet olaylarına sahne oldu.

Başkent Paris’in ilan edilmemiş olağanüstü hal şartları altından geçtiği hafta sonunda, ordu destekli emniyet güçleri ile protestocular arasında meydan savaşını andıran çatışmalar yaşandı. Fransız emniyet güçleri başta plastik mermi olmak üzere göstericilere yoğun şiddet uyguladı.

Sarı Yeleklilerin ise polise taş ve sopalarla saldırdığı, araçları yaktığı, mağazaları yağmaladığı görüldü. Şiddet dalgasının önüne geçemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün Sarı Yeleklilerin temsilcileri ile bir görüşme yapacağı açıklandı. Macron, muhalefet partileri tarafından, göstericilerle yüzleşememekle ve Elysee Sarayı’na saklanmakla suçlanıyordu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo şiddet olaylarını kınayarak, gösterilerin şehrin imajı ve ekonomisi için ölçülemez zararlar verdiğini ifade etti. Şiddet olayları nedeniyle birçok turistin de tatil planlarını iptal ettiği belirlendi.

ÖZÜR MÜ DİLEYECEK?

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux ise LCI televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hafta içinde önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Sözcü Griveaux, Macron’un açıklamayı yapacağı tarih ve içeriğine ilişkin ise detay vermedi. Macron’un açıklamasına ilişkin yorumlarda ise, Fransız Cumhurbaşkanı’nın “halktan özür dileyeceği” başta olmak üzere çeşitli vergi indirimlerine gidileceğine kadar geniş bir tahmin listesi bulunuyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise, “ulusal birliği yeniden tesis etme” sözü verdi. Başbakan Philippe, ”Hiç bir vergi ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Şimdi çalışarak ve bir araya gelerek ulusal birliğimizi yeniden inşa etmeliyiz” dedi.

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EKONOMİK FELAKET

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Sarı Yelekliler protestolarının ülke ekonomisi için “bir felaket” olduğunu söyledi. Maliye Bakanı La Maire durumu hem toplum hem de demokrasi adına “bir kriz” diye tanımladı. Paris’te protestolar ve çatışmalar sırasında hasar gören mağazaları dolaşan La Maire, “Ticaret için bir felaket, ekonomimiz için bir felaket” dedi.

TRUMP İŞİNE BAKSIN

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian da, Twitter’da eylemlerin nedeninin Paris İklim Anlaşması olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump’a sert tepki gösterdi. Le Drian, “Donald Trump’a şunu söylüyorum ve Fansız Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor: Ülkemizi rahat bırak” ifadelerini kullandı.

Protestoların bilançosu

Fransız İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ülke genelindeki eylemlere 125 bin kişinin katıldığını açıkladı. 8 bini Paris’te olmak üzere 90 bin poliste gösteriler sırasında görev yaptı. En yoğun çatışmaların yaşandığı Paris’te 10 bin eylemci sokaklara çıktı. Gösterilerin dört haftalık bilançosu ise şu şekilde: 17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı. 24 Kasım : 166.000 eylemci, 84 yaralı, 307 gözaltı. 1 Aralık: 136.000 eylemci, 3 ölü, 263 yaralı, 630 gözaltı. 8 Aralık: 125.000 eylemci, 118 yaralı, 1.723 gözaltı.

Polise övgü

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “şiddet olaylarını büyük çoğunlukla kontrol altına alan” polisi övdü. Macron da dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında “cesaretleri ve istisnai profesyonellikleri” nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. Eylemde çekilen videolarda, protestocuların yüzleri de dahil olmak üzere emniyet güçleri tarafından plastik mermilerle vurulduğu görülüyordu. Plastik mermi isabet edenler arasında en az üç basın mensubu da bulunuyor. Muhalefet partileri polisin aşırı şiddet uygulamalarından dolayı bu hafta Meclis’te gensoru hazırlığı yapıyor.

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Hükümet parayı cebine atıyor

Euronews kanalının Sarı Yelekliler’in eylemlerine destek veren isimlerle yaptığı röportajlar ise Fransız halkının yaşadığı geçim sıkıntısını gözler önüne serdi. Avrupa Birliği vatandaşı olan Fransızlar geçinememekten ve ay sonunu getirememekten şikayetçi. Euronews’e konuşan Isa adında 50 yaşındaki kadın, “Hükümet bize sürekli yeni vergiler uyguluyor. Herkes gibi ayın yarısında panik yaşamaya başlıyoruz. Bankaya gidiyoruz ama bizim için hiçbir şey yolunda değil” ifadelerini kullandı. Emekli olan yaşlı bir Fransız vatandaşı ise, “Ay sonunu getirememekten bıktık. Tatile gidememekten bıktık. Zenginlerin hayatlarını görmekten bıktık. Fransa zengin ama hükümet bu parayı cebine atıyor” şeklinde konuştu.

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