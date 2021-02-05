Macron Slovakya Başbakanı’na şemsiye tuttu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Slovakya Başbakanı İgor Matoviç’i Elysee Sarayı’nda ağırladı.

ŞEMSİYE JESTİ!

Matoviç, Macron ile Elysee Sarayı’nın bahçesinde basına açıklama yaptığı sırada hafif şekilde yağış başladı. Bu sırada görevlilerin getirdiği şemsiyeyi alan Macron, şemsiyeyi Slovak Başbakan Matoviç’e doğru tuttu.

Macron, Elysee personelinin yardım tekliflerini defalarca reddederek, konuğunu yağmurdan korumak için şemsiye taşıyıcısı rolüne büründü. Macron, en sonunda maskesini takmak için şemsiyeyi bıraktı.

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