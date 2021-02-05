Dünya Macron Slovakya Başbakanına şemsiye tuttu
AVRUPA

Macron Slovakya Başbakanı’na şemsiye tuttu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün görüştüğü Slovakya Başbakanı İgor Matoviç gazetecilere açıklama yaparken yağmur başlayınca, Matoviç’in şemsiyesini tutarak jest yaptı.

Haber Merkezi İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Slovakya Başbakanı’na şemsiye tuttu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Slovakya Başbakanı’na şemsiye tuttu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Slovakya Başbakanı İgor Matoviç’i Elysee Sarayı’nda ağırladı.

ŞEMSİYE JESTİ!

Matoviç, Macron ile Elysee Sarayı’nın bahçesinde basına açıklama yaptığı sırada hafif şekilde yağış başladı. Bu sırada görevlilerin getirdiği şemsiyeyi alan Macron, şemsiyeyi Slovak Başbakan Matoviç’e doğru tuttu.

Macron, Elysee personelinin yardım tekliflerini defalarca reddederek, konuğunu yağmurdan korumak için şemsiye taşıyıcısı rolüne büründü. Macron, en sonunda maskesini takmak için şemsiyeyi bıraktı.

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