Dünya Macron Ukraynanın yakında Avrupa Birliğine katılması gerçekçi değil
AVRUPA

Macron: Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil

Rusya'ya karşı 76 gündür sıkı bir mücadele veren Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üye olabilecek mi? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Haziran ayına işaret ederken, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Macron ise, "Ukrayna’nın yakında Avrupa Birliği’ne katılması gerçekçi değil." dedi.

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Haber Merkezi İHA
​Macron: Ukraynanın yakında Avrupa Birliğine katılması gerçekçi değil
Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Macron

Her fırsatta hedeflerinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu dile getiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy bu kez, adaylık için tarih verdi.

“Ülkemizin Haziran ayında Avrupa Birliği aday statüsü kazanmasına ilişkin olumlu bir yanıt almayı bekliyoruz”

Rusya’nın ülkesine karşı ilan ettiği savaşın başından bu yana sık sık kamera karşısına geçen Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.

Ukrayna lideri, dünyanın karşı karşıya olduğu gıda krizinden Rusya’yı sorumlu tuttu.

  • Zelenskiy AB üyelik sürecinin hızlandırılmasına işaret ederken, Avrupa günü nedeniyle konuşma yapan Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron, “Ukrayna’nın yakında Avrupa Birliği’ne katılması gerçekçi değil” dedi.

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Macron'dan Ukrayna gibi ülkelere AB yerine yeni öneri

AB'nin bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapıldı.

"Avrupa Günü" dolayısıyla dans ve müzik gösterilerin ve AB'nin gelecek vizyonuna ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, bir yıllık tartışmalar sonucu hazırlanan ve AB'nin geleceğiyle ilgili önerilerin yer aldığı raporu, Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola'ya sundu.

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Macron, oy birliği yerine nitelikli çoğunluk sisteminin, seçim ve temsilci atama kurallarının, AP'nin inisiyatif hakkının da değerlendirilmesi gereken konular olduğunu ifade etti.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye meşru üyelik başvurularının AB'nin coğrafyasını ve kıtanın organizasyonunu yeniden değerlendirmeye sevk etmesi gerektiğine değinen Macron, "Eğer yarın (Ukrayna'ya) adaylık statüsü de versek, üyelik standartlarını düşürmediğimiz sürece katılımın yıllar ya da on yıllar süreceğini hepimiz iyi biliyoruz. Burada açık olalım. AB, entegrasyon seviyesi ve azmi düşünüldüğünde kısa vadede Avrupa kıtasının yapılandırıldığı tek yol olamaz." ifadelerini kullandı.

Macron, AB'nin mevcut entegrasyonundaki gücü ve azmi muhafaza etme sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

  • "Sanırım bugün burada bahsettiğim şeyi, bir 'Avrupa siyasi topluluğu' olarak nitelendireceğim. Bu yeni Avrupa organizasyonu, değerlerimize bağlı olan demokratik Avrupa uluslarının siyaset, güvenlik, enerji ve ulaşım gibi alanlarda iş birliği için yeni bir alan bulmasını sağlayacaktır."
  • Bu teklifin bugün sunulan rapordaki önerilerine bir cevap niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, gelecek dönemde bu konuyu ilgilenen bütün ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

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