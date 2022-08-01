Dünya Macron Zelenskiyle telefonda görüştü Suçlar cezasız kalmayacak
AVRUPA

Macron Zelenskiy'le telefonda görüştü: Suçlar cezasız kalmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa Limanı'ndan ilk tahıl gemisinin ayrılması ve "Rus dezenformasyonu" konularını telefonda görüştü.

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Haber Merkezi AA
Macron Zelenskiyle telefonda görüştü: Suçlar cezasız kalmayacak
Arşiv.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede, Odessa Limanı'ndan ilk Ukrayna tahıllarını taşıyan geminin kalkışını memnuniyetle karşılayarak, Avrupa'nın Ukrayna tahıllarının kara ve nehir yoluyla ihracı için çabalarının devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Olenivka'da Rus silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen yeni bir katliamdan birkaç gün sonra ve savaş suçları çoğalırken, Cumhurbaşkanı (Macron'un) Ukrayna halkına ve direnişlerine desteğini bir kez daha yineledi ve bu suçların cezasız kalmamasını sağlamaktaki kararlılığını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Rus dezenformasyonuna karşı, Fransa ve Ukrayna ortak mücadeleyi sürdürecek

  • Macron ve Zelenskiy'nin, küresel ölçekte "Rus dezenformasyonuna" karşı ortak çabalarını sürdürme konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, Macron'un 3 farklı Sahra Altı Afrika ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Rusya'nın özellikle Afrika kıtasında enformasyon alanında gerçekleştirdiği "savaşa" tepki gösterdiğine değindiği aktarıldı.
  • Açıklamada, Zelenskiy'e askeri, insani ve ekonomik açıdan ihtiyaçlarını soran Macron'un, ülkesinin Rusya'nın saldırısına karşı direnebilmesini sağlamak adına Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğini sürdürme isteğini vurguladığı, Ukrayna'ya ve ülkenin yeniden inşasına kısa vadeli makroekonomik destek sağlama arzusunu dile getirdiği kaydedildi.
  • Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya mobil DNA laboratuvar aracı bağışı ile desteğini sürdürdüğü de ifade edildi.

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