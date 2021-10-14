Macron’a bu kez Tunus’tan kötü haber

Afrika’daki Müslüman ülkeleri hedef tahtasına koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir kötü haber de Tunus’tan geldi. Sömürgecilik döneminden kalma, Fransızca konuşulan 21 ülkenin oluşturduğu Uluslararası Frankofoni Zirvesi’nin ikinci kez iptal edildiği açıklandı. Yine Tunus’ta düzenlenecek olan geçen seneki toplantı Kovid-19 dolayısıyla ertelenirken bu yılki oturumun iptaline dair açıklama yapılmaması, dikkatleri Paris’in bölge ülkeleriyle yaşadığı gerilime çekti. Daha önce Fransız lider Macron, Cezayir’in tarihini ve kimliğini yok sayarak, “Fransa’nın sömürgesi olmadan önce Cezayir ulusu var mıydı?” ifadelerini kullanmış, ardından da “Fransa orada olmasaydı Mali teröristlerin eline geçerdi” sözleriyle eski sömürgesi Mali’yi aşağılamaya çalışmıştı. Bu açıklamalar, Paris ile söz konusu iki ülke arasında siyasi krize sebep olmuştu. Ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı, darbe niteliği taşıyan istisnai tedbir kararlarının da iptalin bir diğer sebebi olduğu belirtiliyor.

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Afrika’dan tokat gibi yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a bir darbe de Malili üniversite öğrencisinden gelmişti. Bu ay başında Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen Afrika-Fransa Zirvesi’nde söz alan Afrikalı bir genç, “Fransa olmasaydı Mali olmazdı” açıklaması yapan Macron’a cevaben, “Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylüyorsunuz. Terörizm sadece Mali’yi tehdit etmiyor, sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın” sözleriyle Fransız lideri adeta yerden yere vurmuştu.

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