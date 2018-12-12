Macron’a inanmıyoruz

Akaryakıt zammını protesto için Fransa’da Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıkladığı önlem paketi, göstericileri ikna etmeyi başaramadı. 100 avroluk asgari ücret zammı içeren paketin açıklanmasının ardından Fransız basınına konuşan çoğu gösterici, eylemlerine devam etmekte kararlı olduklarını açıkladı.

ÇARK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fransa’nın güneyindeki Le Boulou’da eylem yapan yaklaşık 150 göstericiden biri olan Jean-Marc, Macron’un açıklaması için, “Tek ayak üzerinde dönüş yapmaya çalışıyor. Ama samimi olmadığını görüyoruz. Hepsi göz boyama” değerlendirmesini yaptı.

VİTRİN YENİLEME

Fransız Haber Ajansı AFP’ye konuşan 55 yaşındaki Thierry de, Macron’un basın için “vitrin yenileme çabası” içerisinde olduğunu düşünüyor. Marsilya’dan bir gösterici olan Luc ise, Macron’un planını “saçmalık” olarak nitelendiriyor.

ÖDEYECEK PARA YOK

Luc, hükümetin bu zammı ödeyecek parası olmadığını görüşünde. Calais’de Sarı Yelekliler eylemlerine katılan Claude Rambour ise, Macron’un bu adım ile Sarı Yeleklileri ikiye bölebileceğinden endişe ediyor.

KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron’un önceki akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar avro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. İşverenlerden çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını da duyurmuştu.

REKLAM

Strazburg’da silahlı saldırı

Protesto eylemleriyle sarsılan Fransa’da bu sefer de silahlar patladı. Ülkenin doğusunda Almanya sınırındaki Strazburg kentinde, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 1 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Şehir merkezinde çok sayıda turistin Noel pazarını gezdiği esnada yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Toplu ulaşım seferleri durdurulurken, halka sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Şimdi de kırmızı yelekliler!

Hollanda’da “sarı yelekliler”den sonra şimdi de “kırmızı yelekliler” sokağa çıkıyor. Kendilerini “Kırmızı yelekliler” olarak isimlendiren bir grup, sosyal medyadan yaptığı açıklamada pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Açıklamada, Fransa’da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin Hollanda’da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle “kırmızı yelekli” hareketi başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda’nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.