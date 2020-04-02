Dünya Macrondan fabrikada Çin mesajı Bağımlılığı azaltacağız
AVRUPA

Macron'dan fabrikada Çin mesajı: Bağımlılığı azaltacağız

Çin merkezli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Çin’i hedef alan açıklamalar geldi.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Macron
Macron

Politico dergisinde yer alan habere göre Emmanuel Macron, “Fransa ve Avrupa’nın Çin’e bağımlılığını azaltmasını ve maske, solunum cihazı ve diğer “stratejik” tıbbi teçhizatlarda üretimi artırması gerektiğini” belirtti. Fransa’nın en büyük tıbbi maske ve solunum cihazı üreten işletmesine yaptığı ziyarette konuşan Macron, “Bu kriz bize bazı mallarda, materyallerde Avrupa egemenliğinin sağlanması gerektiğini, bağımlılığı azaltmak için ulusal sınırlarda daha fazla üretim yapmayı ve uzun dönemde hazırlanmamız gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Macron ulusal bazda maske üretimini haftada 3,3 milyon adetten nisan sonunda 15 milyona çıkaracaklarını açıkladı. Macron 4 Fransız şirketinin de mayıs ortasına kadar 10 bin suni solunum cihazı üreteceğini belirtti.

DÜNYA ARTIK DEĞİŞTİ

Macron daha önce savunma ve 5G gibi başlıklarda daha fazla Avrupa egemenliğini savunan çıkışlar yapmıştı ancak tıbbi alana ilişkin vurgusu, Avrupa’da Çin’e olan bağımlılığın giderek daha fazla sorgulanır hale geldiğini göstermekte. “Dünya birkaç hafta içinde değişti” diyen Macron, “Daha önceki tercihler, dünyanın öbür ucunda, özellikle Çin’de büyük miktarlarda üretilen bu maskelerden kolayca edinebileceğimiz hesabı üzerine kurulmuştu. Artık önceliğimiz daha fazla Fransa’da ve Avrupa’da üretimdir” çıkışı yaptı.

İngiltere’de hedef Huawei

Fotoğraf:Arşiv
  • Öte yandan geçtiğimiz Ocak ayında Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’de de Boris Johnson hükümetinde, koronavirüsü salgınındaki sorumluluğu nedeniyle Çin’e yönelik olumsuz havanın derinleştiği belirtildi. Forbes’un aktardığına göre Johnson hükümetinin, Pekin’in salgını engelleme konusundaki bilgileri paylaşmaması durumunda Çin’in dev telekomünikasyon şirketi Huawei’in İngiltere’deki 5G programından çıkartılmasını gündeme alabileceği belirtildi. Daily Mail gazetesi de Johnson’ın ekibinin Çin’in Kovid-19 salgınına ilişkin Çin’in gerçek vaka sayılarını paylaşmadığını düşündüğünü haberleştirmişti.

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