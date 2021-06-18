Dünya Macrondan G7de skandal plan Hedefi Libyadaki Türkiye varlığı
AVRUPA

Macron’dan G7’de skandal plan: Hedefi Libya’daki Türkiye varlığı

Fransa, Libya’da desteklediği darbeci Hafter’in yenilgisini unutamadı. Politico dergisi, Macron’un G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden’a, meşru hükümetin davetiyle Libya’da bulunan Türkiye’yi ülkeden çıkarmayı teklif ettiğini yazdı. TSK’yı, Rus Wagner ile aynı kefeye koyan Macron, ülkedeki Fransız askeri varlığından ise söz etmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron’dan G7’de skandal plan: Hedefi Libya’daki Türkiye varlığı
Libya halkı, darbeci Hafter’i destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “istenmeyen adam” ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un G7 zirvesinde, meşru hükûmetin davetiyle Libya’da bulunan Türkiye’nin çekilmesine dair bir plan sunduğu iddia edildi. Washington merkezli Politico dergisinin haberine göre, Emmanuel Macron, Libya’dan Türkiye ve Rusya’nın çıkarılmasına yönelik iki sayfalık bir planı Joe Biden’a sundu. Macron’un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının 6 aylık bir zaman diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Macron’un planında meşru hükûmetin davetiyle Libya’da bulunan ve aynı zamanda NATO müttefiki olan Türkiye ile Hafter’e destek vermek için Libya’nın doğusunda korsan görev yapan Rus Wagner unsurlarını aynı düzlemde ele alarak bir skandala da imza attı.

Libya çıkarması
DÜNYA
Libya çıkarması

BİDEN’A SUNDU

  • Politico dergisinin iddiasına göre Macron, Libya’da Türkiye’nin çıkarılmasına yönelik bir planı Joe Biden’a sundu. Macron’un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının ve Rusya destekli askerlerin 6 aylık bir zamanda diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Yetkililere göre, iki sayfalık teklif, ilgili ülkelerle diplomatik yetkililer arasında birkaç haftadır dolaşıyor.

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MEŞRU HÜKÛMETİN DAVETİYLE ORADA

Türkiye, Libya’da meşru hükûmetin davetiyle bulunuyor. Buna karşın başta Fransa olmak üzere Rus Wagner unsurları ve BAE’nin Hafter’e destek için gönderdiği paralı askerler, Libya’da gayrimeşru varlığa sahip. Habere göre Macron’un hedefi ABD’nin ağırlığını kullanarak Libya’dan Fransa’nın istemediği güçleri çıkarmak. Macron’un planında Libya’daki askerlerin temmuz ayında geri çekilmesi öngörülüyor.

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KENDİSİNİ YABANCI SAYMADI

  • Paris’in Libya’da darbeci Hafter güçlerine aktif askeri ve istihbarat desteği verdiği biliniyor. Buna karşın Fransa’nın kendi askerlerinin Libya’daki akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Bölgenin eski sömürgeci güçleri arasında yer alan Fransa’nın, Libya’da meşru hükûmeti Hafter eliyle devirme hedefinden vazgeçmediği değerlendiriliyor.

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BIDEN YÖNETİMİ SESSİZ

Biden yönetiminin Fransa’nın son önerisini destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Ancak dergiye göre ABD’li yetkililer, yabancı askerlerin Libya’dan çekilmesini sağlamak için çalıştıklarını kabul etti.

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