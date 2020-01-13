Macron’dan geri adım

SENDİKALARA MEKTUP

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı. Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını tekrar vurguladı.

KONFERANSTA GÖRÜŞÜLECEK

Fransa

64 yaş uygulaması yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini söyleyen Philippe, alınan kararların ise nisan ayında açıklanacağını belirtti. Philippe, sendika temsilcileriyle nisandan önce bir uzlaşıya varılması halinde anlaşma sağlanan maddelerin reforma ekleneceğini belirtti. Fransız Bakan, daha önce, “Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak” demişti.

YETERLİ DEĞİL

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Dursun Aydemir de, polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Demokratik Çalışma Konfederasyonu’ndan (CFDT) yapılan açıklamada, Philippe’in bu açıklamasından memnuniyet duyulduğu, reformla ilgili yapılması gereken diğer değişiklikler için mücadeleye devam edileceği bildirildi. Genel İş Konfederasyonu (CGT) da bu açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak’ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

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Eylemler şiddete dönüştü

Fransa’da sarı yelekliler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, ülke genelinde cumartesi günü gösteriler düzenledi. Sendikaların çağrısıyla Paris’te Nation Meydanı’nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı’na kadar yürüdü. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteride emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi. Macron karşıtı pankart taşıyan ve slogan atan göstericilere polis biber gazı ve coplarla sert müdahalede bulundu. Protestocular ise, reklam panolarını ve çöp bidonlarını ateşe verdi, çok sayıda iş yerinin camını kırdı. Gösterilerde 7 kişi gözaltına alındı.



