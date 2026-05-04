Macron'dan Hürmüz Boğazı vurgusu: Enerjimizi yeniden açılmasına sarf etmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm ülkelerin enerjisini Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 8'inci Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'daki ziyaretin ikili görüşmelere ayrılan bölümünün başlayacağını ifade eden Macron, mevcut ortamda bu zirvenin Erivan'da yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, bu zirvenin Ermenistan'ın son yıllarda kat ettiği tüm yolu gösterdiğine işaret ederek, "8 yıl önce birçok kişi Ermenistan'ı Rusya'ya çok fazla bağımlı, güvenlik çözümleri Rusların elinde olan, yöneticileri genellikle Rusya tarafından etkilenen bir ülke olarak görüyordu." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başlattığı "kadife devrimi" sürecinin yanı sıra son yıllarda yürüttüğü barış inşası politikası ve Avrupa'ya yönelimi ile ülkede yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Macron, İzlanda'dan Kafkasya'ya uzanan bir coğrafyayı kapsayan AST'nin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, enerji dayanışması, demokrasilerin korunması ile ortak savunma ve güvenlik konularını ele almak için anlamlı olduğunu vurguladı.

Bu konularla ilgili var olan ittifak ve koalisyonları güçlendirdiklerini kaydeden Macron, AST zirvesine ilk defa Kanada'nın da katıldığını aktardı.

Macron, akaryakıt fiyat artışlarına da değinerek, "Asıl tüm bunların nedenini unutmamak gerekiyor. Nedeni bugün Hürmüz Boğazı'nın haftalardır kapalı olması. Enerjimizi öncelikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına sarf etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dünyadaki petrol ve gazın yüzde 20'sinin, gübrelerin yüzde 30'unun Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine işaret eden Macron, "Esasen sorunumuz bu. Şu veya bu kişinin davranışları değil. Tüketicilerimizin başat mağdurlar olmaması için (akaryakıt) fiyatlar yükseldiğinde en geç yansıtılması, fiyatlar düştüğünde ise en hızlı şekilde yansıtılmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Macron, önceliklerinin Hürmüz Boğazı'nın koordineli bir şekilde açılması ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili ciddi bir kar sağlanıp sağlanmadığının takibi olduğunu belirterek, böyle bir durumun gerçek olması halinde Avrupalı ülkelerin bu konuda "hesap" vermesi gerekeceğini bildirdi.

Ermenistan makamlarıyla görüştükten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşeceğini söyleyen Macron, iki ülke arasındaki barış sürecine inandığını dile getirdi.



