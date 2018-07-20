Dünya Macronun 1 Mayıs darpçısına gözaltı
AVRUPA

Macron'un '1 Mayıs darpçısına' gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntülerden dolayı gözaltına alındı. Paris Savcılığı, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden Benalla'nın gözaltına alındığı ve Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtildi.

Europe 1 radyosunun internet sitesinde yer alan haberde ise darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da iddia edildi.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı.

  • Paris Savcılığı, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti.

Strzoda'nın gösterinin ertesi günü Benalla'nın bir genci şiddetli şekilde darbettiği bilgisini aldığı ve görüntüleri izlediği belirtilen haberde, Strzoda'nın o sırada Avustralya ziyaretinde olan Macron'la konuyu paylaştığı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın da "Bunlar doğruysa ceza kesilmelidir" dediği ifade edilmişti.

Haberde, Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'ndan daha düşük olan bir idari işler görevine getirildiği belirtilmişti. Söz konusu görüntüyü olay yerinde "Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumis)" hareketi taraftarının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı kaydedilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.

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