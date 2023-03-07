Macron'un Afrika turu beklentileri karşılamadı

Geçmişte Afrika kıta üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor.

1800'lü yıllarda başlayan Fransa işgaline karşı Afrika ülkeleri özellikle 19'uncu yüzyılın yarısından sonra büyük bir bağımsızlık mücadelesine giriştiler.

Yıllar süren bağımsızlık mücadeleleri sırasında ise Fransa'nın katliamları insanlık tarihinin utanç sayfalarında hala yer alıyor.

Fransa ise yıllarca sömürülen Afrika ülkeri ile yeni bir sayfa açmak istiyor.

Macron Afrika turu düzenledi

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1-5 Mart tarihlerini kapsayan programı kapsamında Afrika ülkelerini ziyaret etti.

Macron ziyaret kapsamında Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

"Françafrique dönemi sona erdi"

Emmanuel Macron, turun ilk ayağı Gabon'da, Fransa'nın sömürge dönemi sonrası Afrika ile kurduğu ilişkiler için kullanılan "Françafrique" döneminin artık sona erdiğini söyledi.

Uzmanlar ise bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı kanaatinde.

AA muhabirlerinin konu hakkındaki uzmanlara ve Afrika'daki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Macron'un Afrika ziyaretini ve yeni Afrika açılımını sordu.

"Fransa, Afrika'ya hala küçümseyici bir gözle bakıyor"

Fransa'nın Montpellier kentinde 2021'de 28'incisi düzenlenen "Afrika-Fransa Zirvesi"nde kıtadan gençlerle düzenlenen oturumda, Macron'a çeşitli eleştiriler yönelten aktivist Cheikh Fall, Fransa'nın hala Afrika'ya küçümseyici bir nazarla baktığını söyledi.

Fall, Fransa'nın Afrika politikasındaki değişimin tek taraflı ilan edildiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Macron, 'Françafrique dönemi sona erdi' açıklamasını, turun başında değil de en sonunda, Afrikalı liderlerle görüştükten sonra yapmış olsaydı anlam ifade ederdi. Açıklama, biçim ve içerik açısında hem küçümseyici hem de oldukça paternalist. Bu, sadece Fransa'nın tasarrufunda bir konu değil.

Aynı zamanda sivil hareket "AfricTivistes"in de kurucusu olan Fall, kıtada yükselen tam bağımsızlık çağrılarının artması dolayısıyla Macron'un bu turu yapmaya mecbur kaldığını vurguladı.

"Françafrique'e ancak Frankafon Afrikalılar son verebilir"

Siyahi Afrika Savunma Birliğinin (LDNA) kurucusu ve başkanı Egountchi Behanzin de "Françafrique çağını" ancak Afrikalıların sona erdirebileceğini dile getiren Behanzin şöyle konuştu:

Fransa, iddia ettiği gibi Afrika politikasını değiştirdiyse neden hala Batı Afrika ülkeleri CFA frangı kullanıyor? Neden Macron, Rusya ile Afrika ülkelerinin yakınlaşmasına şiddetle karşı çıkıyor? Françafrique'e ancak Frankafon Afrikalılar son verebilir.

Fransa'nın, geleceğinin Afrika'da olduğunu bildiğini ancak kıtada güçlenen Pan-Afrikan hareketler dolayısıyla kıtada hiçbir zaman eski statüsüne kavuşamayacağını belirten Behanzin, Afrikalıların artık Fransa'yı "kovmaya" hazır olduğunu söyledi.

"Kıtada, Fransız karşıtlığı çok güçlü konumda"

Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde (ORSAM) araştırmacı, uluslararası ilişkiler uzmanı Abdennour Toumi de Macron ne söylerse söylesin, Fransa'nın Afrika'yı hala "arka bahçesi" gibi gördüğünü kaydetti.

Toumi, Macron'un Afrika ziyaretini "tam bir fiyasko" olarak nitelendirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Paris, Afrika politikasını gözden geçirmeli zira artık kıtada, Fransız karşıtlığı çok güçlü bir konumda. Bugün Afrikalı gençler, sadece Fransa'ya muhtaç değil, başka ortaklar seçme şansına sahip. Batı ve Orta Afrika'nın yanı sıra Sahel'dekiler Fransa'nın kendilerine karışmasını istemiyor ve saygı bekliyor. Fransa, kıtada Rusya, Çin hatta Türkiye'nin varlığından çok rahatsız. Paris'in, kıtada giderek zarar gören imajı karşısında panik halinde olduğu görülüyor. Bu gezi de o panik haliyle hazırlanmış ve o nedenle son derece başarısız geçti.







