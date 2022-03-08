Macron'un algı fotoğrafları: 'Çok çabaladım savaşı durduramadım'

Rusya-Ukrayna savaşında sınıfta kalan Amerika ve Avrupa ülkelerinin liderleri, algı oluşturmaya devam ediyor. Savaş 13'üncü gününde olmasına rağmen durdurmak için hiç bir şey yapmamaya devam eden ABD ve Avrupa ülkeleri, medyayı kullanarak büyük adımlar attıklarını göstermeye çalışıyorlar.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyaya servis edilen fotoğraflarında üzgün ve çaresiz halleri görüldü.

MACRON'UN YAPTIĞI ALGI İŞE YARADI

Macron'un son derece düşünceli, yorgun ve ayrıca hayal kırıklığına uğradığı anlar objektiflere yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili "Hayal kırıklığı ortada", "Bir fotoğraf, kelimelerden daha yüksek sesle konuşabilir" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

DÜNYA Azerbaycan: Rusya açıklamalarında 'Dağlık Karabağ' ifadesini kullanmamalı