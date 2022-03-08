Dünya Macronun algı fotoğrafları Çok çabaladım savaşı durduramadım
AVRUPA

Macron'un algı fotoğrafları: 'Çok çabaladım savaşı durduramadım'

Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Amerika ve Avrupa ülkeleri bu zaman zarfında hiç bir şey yapmamalarına rağmen medyada sanki büyük adımlar attıkları algısını oluşturdular. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un fotoğrafları bu algıyı artırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra basına servis edilen fotoğraflarda yorgun, düşünceli, ümidini yitirmiş ve ne yapacağını bilmeyen bir görüntü çizdi.

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Haber Merkezi Diğer
Macronun algı fotoğrafları: Çok çabaladım savaşı durduramadım
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Rusya-Ukrayna savaşında sınıfta kalan Amerika ve Avrupa ülkelerinin liderleri, algı oluşturmaya devam ediyor. Savaş 13'üncü gününde olmasına rağmen durdurmak için hiç bir şey yapmamaya devam eden ABD ve Avrupa ülkeleri, medyayı kullanarak büyük adımlar attıklarını göstermeye çalışıyorlar.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyaya servis edilen fotoğraflarında üzgün ve çaresiz halleri görüldü.

MACRON'UN YAPTIĞI ALGI İŞE YARADI

Macron'un son derece düşünceli, yorgun ve ayrıca hayal kırıklığına uğradığı anlar objektiflere yansıdı.

  • Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili "Hayal kırıklığı ortada", "Bir fotoğraf, kelimelerden daha yüksek sesle konuşabilir" ifadeleri kullanıldı.

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