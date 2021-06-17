Macron'un Libya planı deşifre oldu: Türkiye'yi oradan çıkaralım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi kapsamında Cornwall'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Macron'un Biden'a Fransa'nın çıkarlarına uygun bir Libya planı sunduğu iddia edildi.

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BİDEN'A PLAN SUNDU

Politico dergisinin iddiasına göre Macron Libya'da Türkiye'nin çıkarılmasına yönelik bir planı Joe Biden'a sundu. Macron'un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının, Rusya destekli askerlerin 6 aylık bir zamanda diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Yetkililere göre, iki sayfalık teklif, ilgili ülkelerle diplomatik yetkililer arasında birkaç haftadır dolaşıyor.

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'LİBYA'DAN ÇEKİLSİNLER!'

Politico'da yer alan habere göre Macron'un hedefi ABD'nin ağırlığını kullanarak Libya'dan Fransa'nın istemediği güçleri çıkarmak. Macron'un planında Libya'daki askerlerin Temmuz ayında geri çekilmesi öngörülüyor.

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Biden yönetiminin Fransa'nın son önerisini destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Biden'ın planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mı yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mi tartışacağı da yetkililer tarafından açıklanmadı. Ancak ABD'li yetkililer, yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesini sağlamak için çalıştıklarını kabul etti.

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