Macron’un ‘meşruiyeti’ kalmadı

Fransa’da Emmanuel Macron iktidarını hedef alan protestolar devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen gösterilerde güvenlik yasa tasarısı ve İslam karşıtı “ayrılıkçı” yasa hedef alındı.

Fransa’da güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasa tasarısı ile ülkede artan İslamofobiprotesto edildi. Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken polisin gazeteciler ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor. Paris’teki Chatelet Meydanı’nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden protestocular iktidarın meşruiyetinin kalmadığını savundu. İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasa tasarısı da protesto edildi.

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GÜÇLE HALKA BASKI UYGULANIYOR

Güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetini protesto ettiklerini söyleyen eylemciler iktidarın meşruiyetinin kalmadığını belirtti. “Fransa’da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil” diyen bir gösterici, güvenlik yasa tasarısının Fransızların haklarını aramasını engellediğini belirtti. Eylemcilerden Isabelle Audevard, “Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı” ifadesini kullandı. Fransız siyasetçilerin ülkede ihtilal olmasından endişe duyduğunu dile getiren Audevard, “Giderek sertleşen baskı ortaya koyuyorlar. Sarı yeleklilerin gösterilerinde eylemcilere şiddet uygulanıyordu” dedi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Paris’teki gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa genelinde güvenlik yasa tasarısına ve artan İslamofobiye karşı 85 eylem düzenlendi. Lyon kentinde güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı. Republique Meydanı’na yürüyen eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler, bir motosikleti ateşe verdi. Polis, meydanda göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Eylemde polisin müdahalesi sonucu bir kişi yüzünden yaralandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, başkentteki gösteride 142 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Tartışmalı yasa tasarıları

Ulusal Meclis'te kabul edilen ve Senato’ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Gösterilerde “drone” kameralarının yanısıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kameralarının insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti. “İslamcı ayrılıkçı” olarak bilinen ve adı “cumhuriyet değerlerini güçlendiren” olarak değiştirilen yasa tasarısı, camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlarüzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu'nda bu hafta onaylanan tasarı, Ulusal Meclis'te görüşülecek.

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