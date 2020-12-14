Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Macronun meşruiyeti kalmadı
AVRUPA

Macron’un ‘meşruiyeti’ kalmadı: Fransa'da Macron karşıtı protestolar, Fransa'da eylemler sürüyor mu?

Macron’un ‘meşruiyeti’ kalmadı

Fransa’da güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasa tasarısı ile ülkede artan İslamofobi protesto edildi. Paris’teki Chatelet Meydanı’nda toplanan eylemciler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemcilerden Isabelle Audevard, “İktidarın meşruiyeti kalmadı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da Emmanuel Macron iktidarını hedef alan protestolar devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen gösterilerde güvenlik yasa tasarısı ve İslam karşıtı “ayrılıkçı” yasa hedef alındı.
Fransa’da Emmanuel Macron iktidarını hedef alan protestolar devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen gösterilerde güvenlik yasa tasarısı ve İslam karşıtı “ayrılıkçı” yasa hedef alındı.

Fransa’da güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasa tasarısı ile ülkede artan İslamofobiprotesto edildi. Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken polisin gazeteciler ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor. Paris’teki Chatelet Meydanı’nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden protestocular iktidarın meşruiyetinin kalmadığını savundu. İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan “ayrılıkçı” yasa tasarısı da protesto edildi.

Fransa'da Macron'a isyan: Hafta sonu 90 eylemle geçti
DÜNYA
Fransa'da Macron'a isyan: Hafta sonu 90 eylemle geçti

GÜÇLE HALKA BASKI UYGULANIYOR

  • Güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetini protesto ettiklerini söyleyen eylemciler iktidarın meşruiyetinin kalmadığını belirtti. “Fransa’da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil” diyen bir gösterici, güvenlik yasa tasarısının Fransızların haklarını aramasını engellediğini belirtti. Eylemcilerden Isabelle Audevard, “Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı” ifadesini kullandı. Fransız siyasetçilerin ülkede ihtilal olmasından endişe duyduğunu dile getiren Audevard, “Giderek sertleşen baskı ortaya koyuyorlar. Sarı yeleklilerin gösterilerinde eylemcilere şiddet uygulanıyordu” dedi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Paris’teki gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa genelinde güvenlik yasa tasarısına ve artan İslamofobiye karşı 85 eylem düzenlendi. Lyon kentinde güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı. Republique Meydanı’na yürüyen eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler, bir motosikleti ateşe verdi. Polis, meydanda göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Eylemde polisin müdahalesi sonucu bir kişi yüzünden yaralandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, başkentteki gösteride 142 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tartışmalı yasa tasarıları

  • Ulusal Meclis'te kabul edilen ve Senato’ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Gösterilerde “drone” kameralarının yanısıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kameralarının insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti. “İslamcı ayrılıkçı” olarak bilinen ve adı “cumhuriyet değerlerini güçlendiren” olarak değiştirilen yasa tasarısı, camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlarüzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu'nda bu hafta onaylanan tasarı, Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait
DÜNYA
Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait

Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi: Müslümanlar toplama kampına
DÜNYA
Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi: Müslümanlar toplama kampına
Abone Ol Google News
Kural hatası var mı?

Kural hatası var mı?

​Alanyaspor-Beşiktaş maçında çarpıcı iddia.
Zirvenin sahibi Alanyaspor

Zirvenin sahibi Alanyaspor

​Beşiktaş'ı 2-1 yenen Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Yaptırımları veto edecek

Yaptırımları
veto edecek

​Trump, Türkiye'yi de ilgilendiren kararını açıkladı.
Siz Kemal Pir'seniz <br>biz Ahmet Çamur'uz

Siz Kemal Pir'seniz
biz Ahmet Çamur'uz

​AK Partili Mehmet Muş'tan HDP'ye sert tepki.
Sosyal medya <br>şaklabanı

Sosyal medya
şaklabanı

​Yaptığı şov kısa sürdü.
Siyonist düşmana <br>bedava hizmet

Siyonist düşmana
bedava hizmet

​İsrail'le normalleşen Arap ülkelerin sayısı artıyor.

İstanbul'da <br>sürpriz galibiyet

İstanbul'da
sürpriz galibiyet

500 bin tablet <br>daha dağıtılacak

500 bin tablet
daha dağıtılacak

​Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar.

Dünyanın <br>konuştuğu sağ bek

Dünyanın
konuştuğu sağ bek

​Forvet oyuncusundan daha iyi katkı veriyor.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Sayılar düşmeye başladı.
Beş gündür yanıyor

Beş gündür yanıyor

Kerkük'te DEAŞ petrol kuyularına saldırdı.
Gören şaşırıyor

Gören şaşırıyor

​Yağış, Türkiye'nin dünyaca ünlü plajında denizin rengini değiştirdi.
Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Türk milliyetçisi diye kurşuna dizildiler. Naaşları denize atıldı.
Erol Bulut'u <br>çıldırtan not

Erol Bulut'u
çıldırtan not

Malatya maçında getirilen notta ne yazıyordu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.