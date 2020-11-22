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​Fransız nazizmi!

Fransız nazizmi!

Fransa Müslümanlara yönelik baskılarını artırıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Peygamberimiz'e hakaret eden karikatürlere itiraz eden Müslümanları sınır dışı etmekle tehdit etti: “Bir öğretmene bu tip karikatürleri kullanma denildiğinde, cezai yaptırım olacaktır. Bu suçtan yargılanıp da hüküm giyen yabancılar sınır dışı edilebilir.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslami kurumları ve Müslümanları baskı altına alma politikalarıyla İslamofobinin öncüsü olan Paris yönetimi, bu kez ülkesindeki yabancıları tehdit etti.
İslami kurumları ve Müslümanları baskı altına alma politikalarıyla İslamofobinin öncüsü olan Paris yönetimi, bu kez ülkesindeki yabancıları tehdit etti.

Avrupa’da son dönemde tekrar artışa geçen İslam karşıtlığının öncüsü Fransa’dan yine skandal bir açıklama geldi. Ülkedeki İslami kurumları ve Müslümanları baskı altına almak için neredeyse faşizm boyutuna varan politikalar yürürlüğe sokan Paris yönetimi, bir kez daha İslam’ı Peygamberimiz Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunarak, ülkedeki yabancıları sınır dışı etmekle tehdit etti.

Gerald Darmanin

‘CEZAİ YAPTIRIM’

Daha önce de marketlerdeki helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ahlaksız karikatürlerin okullarda gösterilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Fransız Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Darmanin, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin çocuklara gösterilmemesini istemenin baskı olacağını iddia ederek, “İfade hürriyeti konusu işlenirken, bir öğretmene bu tip karikatürleri kullanma denildiğinde, bu tür bir baskının cezai yaptırımı olacaktır. Bu suçtan yargılanıp da hüküm giyen yabancılar sınır dışı edilebilir” ifadelerini kullandı.

İŞLERİNE GELİRSE SAVUNUYORLAR

Darmanin’in, İslam’a hakaret eden karikatürleri “ifade hürriyeti” sözleriyle savunmaya çalışması dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, aşağılık karikatürleri ifade özgürlüğü sözleriye savunmuş ancak daha sonra Fransız hükümetinin desteklediği bir dernekle çalışan Moritanyalı bir karikatüristin Macron’u hicveden karikatürü sebebiyle işini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Müslümanların kutsal değerlerine hakaret etmekte beis görmeyen Paris yönetiminin, söz konusu Fransa Cumhurbaşkanı olunca “ifade özgürlüğünü” bir kenara bırakarak diğer ülkelere dahi baskı yapmaktan çekinmediği de biliniyor. Brüksel merkezli Politico Europe internet sitesinde yer alan, Fransa’daki İslam karşıtı “köktenci sekülerizmi” eleştiren yazının, Fransız yönetiminin baskıları nedeniyle yayından kaldırıldığı bildirilmişti.

Emmanuel Macron

Tek derdi Türkiye

Öte yandan, ülkesinde 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kaybetme korkusuyla Türkiye’yi ve Müslümanları hedef olarak belirleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı. Afrika ülkelerinde Fransızca olarak yayımlanan haftalık gazete Jeune Afrique’e (Genç Afrika) röportaj veren Macron, Türkiye ile Rusya’nın, Afrika’nın bazı ülkelerinde Fransa karşıtlığını artırıcı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Macron, “Bazı Afrikalı liderler tarafından ama en çok da Türkiye ve Rusya gibi dış güçlerce, postkolonyal (sömürge sonrası) önyargıların körüklendiği bir strateji ile karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

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