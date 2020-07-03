Macron’un oyunu bozuldu: Fransız dergisi Macron'un Libya'da bir tuzağa sıkışıp kaldığını yazdı

Fransa’nın önemli yayın organlarından France Inter’de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya politikasını ve Türkiye’ye karşı tutumunu eleştiren bir yazı yayımlandı. “Fransa’nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor” başlıklı yazıda, Libya konusunda Türkiye’yi eleştiren Fransa’nın Libya’da belirsiz bir oyun oynadığı ifade edildi. Yazıda BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin Fransa’nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye saldırmaya başladığı ifade edildi. Püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter’in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı kaydedilen yazıda, Fransa’nın Libya’da oluşturulmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığına işaret edildi.

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MUĞLAK BİR DURUŞU VAR

Fransa’nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediği belirtilen yazıda, “Bu nedenle Türkiye’nin elinde Fransa’nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa, Hafter’in diğer destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalıyor” yorumu yapıldı.

TÜRKİYE DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yazıda, “Fransa aslında bir yandan 2017 itibarıyla kendi arabuluculuğunu kurmaya çalışarak, diğer taraftan Hafter’in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştı. Türkiye’nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi” değerlendirmesi yapıldı. Yazıda, Fransa’nın Türkiye’ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği vurgulandı.

OYNAT 00:58 Ömer Çelik'ten Macron'a tepki: Türkiye'ye saldırarak Libya'daki hatasını telafi etmeye çalışıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Burada garip olan şudur; Fransa'nın darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. En son Macron Türkiye'nin suç işlediğini ifade ediyor. Sayın Macron'a ifade etmek isteriz Libya'da suç işliyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz' dedi. BiP'te paylaş

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BAE VE MISIR ETKİSİ

Yazıda, “Paris’in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ile fiili ittifakları var ve bu ülkeler Erdoğan’ın Türkiye’si ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere ‘dostlarına’ düşmanlar. Paris, Türkiye üzerindeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor” denildi.

Le Drian Serrac’la görüştü

Libya’da terör örgütü lideri Hafter’i destekleyen Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’la telefonda görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de, AB’nin Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile Hafter’in başkent Trablus’a düzenlediği saldırıların etkisini görüştü.

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